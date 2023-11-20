В России

57 минут назад

В РФ на 20% вырастут цены на смартфоны к Новому году

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#экономика #цены #смартфоны

Эксперты объясняют, что резкое повышение цен связано с укреплением рубля.

Новогодние цены на смартфоны будут на 15–20% выше, чем в прошлом году, - пишут "Ведомости" со ссылкой на прогноз продающей электронику площадки Wildberries и данные операторов Tele2 и "Билайн". Средняя цена смартфонов в декабре составит 26–27 тысяч рублей.

По словам представителя Tele2, цена 24–26 тысяч рублей— позитивный прогноз для рынка на декабрь. В декабре прошлого года средняя цена была на уровне 21 тысячи рублей. Как утверждает представитель оператора, средний показатель вырастет за счет цен на iPhone 15 и складные смартфоны, вышедшие в этом году. Представитель Wildberries говорит, что основным фактором роста цен на устройства стал рост курсов валют.

В этом году на российский рынок вышли дорогие складные модели типа Huawei Mate X5, OnePlus Open от BBK, а также устройства среднего ценового сегмента — Tecno Phantom V Flip. В сентябре линейку из четырех моделей iPhone 15 представила Apple. Представитель "М.Видео-Эльдорадо" говорит, что дорогие модели смартфонов к концу года традиционно становятся наиболее популярными.

По данным дистрибутора электроники FPlus, за десять месяцев этого года средняя цена смартфона в России составила 23 600 рублей. Пиковое повышение, связанное с падением курса рубля, по его словам, пришлось на сентябрь — показатель вырос до 25 700 рублей.

Средняя цена на смартфоны верхнего ценового сегмента, или А-брендов, по данным представителя FPlus, выросла уже во второй половине года. Средняя цена смартфонов Apple выросла с 67 300 рублей в январе до 75 700 в сентябре. Цена смартфонов Samsung за аналогичный период выросла с 34 тысяч до 42 400 рублей, - пишет "Ъ".
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#экономика #цены #смартфоны

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