Экономика

29 минут назад

Липецкая область не попала даже в топ-50 регионов по уровню зарплат

4 329
#зарплаты
Липецкая область не попала даже в топ-50 регионов по уровню зарплат

Липецкая область смогла занять только 53 место в рейтинге российских регионов с высокими зарплатами – его подготовили эксперты РИА Новости на основе открытых данных. 

Эксперты агентства изучили данные официальной статистики с сентября 2022 по август 2023 года и ранжировали регионы по доле работников, которые получают более 100 тысяч рублей (с учетом выплаты НДФЛ). Кроме того, были проанализированы такие показатели, как доля низкооплачиваемых работников (менее 20 тысяч рублей в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионах. Полагалось, что самые распространенные заработные платы получает половина жителей региона (еще четверть получают больше этого диапазона, а четверть – меньше). 

Липецкая область оказалась на 53 месте рейтинга. Доля липчан, зарабатывающих свыше 100 тысяч рублей в месяц, составляет лишь 5,3%. При этом 14,7% жителей области получают меньше 20 тысяч рублей в месяц, а диапазон типовых зарплат составляет 26−53 тысячи рублей в месяц. Среди соседей Липецкой области по Центральному Черноземью выше в рейтинге оказались Воронежская область (47 место) и Курская область (50 место), ниже расположились Белгородская (57 место) и Тамбовская (74 место) области. 

В среднем по России за период с сентября 2022-го по август 2023 года доля работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей составила 14,7%. Зарплаты выше среднероссийского значения получают в 18 регионах, а в 28 регионах этот показатель ниже 5%. 

Первое место занял Чукотский автономный округ, где почти 59% работников получают свыше 100 тысяч рублей, зарплата меньше 20 тысяч рублей — всего у 1%, а диапазон типовых зарплат составляет 75−166 тысяч рублей. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ, на третьем — Магаданская область. Минимальная доля высокооплачиваемых работников в Калмыкии (1,8%), Ингушетии (2,08%), Кабардино-Балкарии (2,12%). 

4 329
#зарплаты

Комментарии (4)

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ГОСТЬ53

4 минуты назад
Граждане России имеют законное право получать часть доходов от продажи наших природных ресурсов, получать бесплатную медицину высокого уровня, не думать о том, где взять деньги на образование детей и как собрать их в школу. И нет необходимости повышать пенсионный возраст.Да вот беда- богатые не могут никак нажраться. Проблемка
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Рыбак

5 минут назад
Тут рыбы нет.
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Михаил

7 минут назад
Везде в России низкие зарплаты.
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петрович

12 минут назад
Богатая страна с нищим народом.
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C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
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