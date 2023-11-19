Экономика

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Статистика: в октябре в Липецкой области заметно подорожали яйца и овощи

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#статистика #цены
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Статистика: в октябре в Липецкой области заметно подорожали яйца и овощи

Индекс потребительских цен в октябре в Липецкой области составил 100,56%, а с начала года инфляция составила 4,7%, сообщает Липецкстат.

Так, цены на продовольственные товары в октябре выросли на 0,73% (по сравнению с декабрем 2022 года – на 4,89%). Наибольший рост отмечен на яйца – на 12%. Кофе, говядина, копченые продукты из мяса и птицы подорожали на 2%, рыбопродукты, мясо птицы, шоколад и кондитерские сахаристые изделия, варенье, джем, повидло, мед, свинина, мясные полуфабрикаты, масло и жиры, молоко и молочная продукция – на 1%. В группе плодоовощной продукции заметно подорожали овощи - на 13%, вместе с тем картофель подешевел на 11%, фрукты и цитрусовые – на 3%. Одновременно с этим снизились цены на сахар – на 2%, фруктово-ягодные консервы, макаронные и крупяные изделия – на 1%. Общественное питание подорожало на 1,5%.

Непродовольственные товары подорожали в октябре на 0,4% (за десять месяцев 2023 года - на 4,29%). Здесь на 7% повысились цены на ювелирные изделия, на 5% - товары для животных. Товары для спорта стали дороже на 4%, полотенца, школьно-письменные принадлежности, игрушки, моющие и чистящие средства, печатные издания, телерадиотовары, свежесрезанные цветы, инструменты и оборудование – на 2-3%, обувь, строительные материалы, легковые автомобили, электротовары и другие бытовые приборы, меховые изделия, спички, одежду и белье, трикотажные изделия средства связи, медикаменты, парфюмерно-косметические товары, металлическую и фарфоро-фаянсовую посуду, мебель, часы – на 1%. Вместе с тем снизились цены на моторное топливо – на 4%.

Цены и тарифы на услуги в октябре увеличились на 0,52%, по сравнению с декабрем 2022 года - на 5,16%. Увеличилась стоимость дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения на 12%, стоимость проживания в студенческом общежитии, плата за пользование потребительским кредитом, услуги бань, ветеринарные услуги – на 5%-6%, стоимость дополнительных занятий для детей дошкольного возраста, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, услуги организаций культуры, услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств – на 2%-3%, услуги парикмахерских, медицинские и жилищные услуги, услуги физической культуры и спорта, оплата начального курса обучения вождению легкового автомобиля – на 1%. Одновременно с этим подешевела стоимость проживания в гостинице 4-5 звезд, услуги в сфере зарубежного туризма - на 9%, экскурсионные услуги, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 5%, стоимость пребывания в санатории – на 3%.
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#статистика #цены
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Комментарии (2)

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Н-да

19 минут назад
Вот и уровень ресурса-материалов Лугового больше нет, в приоритете мнения троллей, до старости лет выясняющих, кто кого стриг))))))))
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Вот так,

55 минут назад
Прочитал, что инфляция с начала года составила 4,7% и дальше читать не стал.
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