На 11 улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 20 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 9а, 11б, 13а, 15а по улице Жуковского, № 2а по улице Волгоградской, №№ 20, 20а, 22а, 24, 24 вл.1, 27, 29 по улице Коммунистической, № 1а в Театральном переулке, №№ 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 по улице Бунина, №№ 1, 2, 3, 7, 11, 13, 15, 19 по улице Теперика, №№ 30, 32, 34 по улице Меркулова, №№ 15, 17 по улице Белана, №№ 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 по улице Стаханова, №№ 1, 1 к.1, 1 к.2, 2, 4, 6 в Учебном переулке, №№ 19, 23 по улице Катукова. Подвоз воды будет организован по адресам: улица Коммунистическая, 24, улица Теперика, 2. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 20 ноября плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета в городском электросетевом комплексе будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 из-за работ по монтажу приборов учета отключат электричество в домах №№ 39, 41а, 43, 47 по улице 40 лет Октября, №№ 21, 21а, 23, 80 по улице Ушинского, №№ 196, 305, 569, 825 в садоводчестве «Сокол-1», № 1а в переулке Ростовском, № 11 в переулке Чугунном, № 394 по улице Ситовской, №№ 105, 268, 394 в садоводчестве «Речное», №№ 2, 66а по улице Демьяна Бедного, № 92 по улице Баумана, №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по улице Булавина, № 18 по улице Третьякова, № 1 в переулке Ивана Кочубея, № 22 по улице Комсомольской, № 23 по улице Котовского, №№ 3, 9 по улице Павлика Морозова, №№ 9, 24, 26, 28 по улице Школьной, также обесточат улицы Богатырскую, Брестскую, Былинную, Пирогова, Хабарова, Кочеткова, Водную, Бабушкина, Курчатова, переулки Коперника, Руднева, Рахманинова, Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Теплый, Щепкина, Володи Дубинина. С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях без света останутся дома № 19 по улице Скороходова, № 34а по улице Огородной, №№ 3, 4 по улице Цемзаводской, №№ 30, 38, 223 в садоводчестве «Сокол-3», № 36 в Космическом переулке, №№ 2в, 5, 6 по улице Ново-Весовой, № 110 в садоводчестве «Дачный-3», также подачу электроэнергии ограничат на улицах Арсеньева, Белорусской, Брюллова, Стасова, Ударников, Юношеской, в садоводчествах «Сокол-2», «Горняк».