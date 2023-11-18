В Подгорном отключат холодную воду

А в районе Коровино не будет света.

19 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в районе Подгорного, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды в селе останутся дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней, №№ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по улице Подгоренской, а также котельная «Подгорное» МУП «Липецктеплосеть». Подвоз воды будет организован по адресу: улица Крайняя, 7. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

19 ноября плановые ремонтные работы на сетях городского электросетевого комплекса будут проводить энергетики.

С 08:00 до 18:00 отключат электричество в районе Коровино – в домах №№ 112, 119а, по улице Индустриальной, № 2 по улице Сенной, №№ 40, 43 по улице Смоленской, также обесточат улицу Буденного и переулок Рядовой.