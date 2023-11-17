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42 минуты назад
Принят в первом чтении закон о запрете использования мобильников в школах
Ввести запрет на использование мобильных телефонов в школах давно просят учителя и родители.
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Федеральный закон "Об образовании" в части совершенствования взаимодействия участников образовательного процесса.
"Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину: дети не будут отвлекаться на смартфоны", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, "принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе". "Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией", — подчеркнул Володин.
Ранее он провел опрос в своем Telegram-канале о необходимости принятия такого закона. Уточняется, что 84% участников опроса высказались в поддержку такого решения, - говорится на сайте Госдумы.
В ходе обсуждения законопроекта Володин также предложил внести поправки, чтобы нормы закона были прямого действия, не создавали лазеек и конфликтных ситуаций. По его словам, на данном этапе ряд положений законопроекта вызывает вопросы у родительского сообщества: "Многие говорили о том, что норма, которая предлагается по поводу телефонов, отчасти размывается и вносит сомнения и тревогу на предмет использования на занятиях телефонов для образовательного процесса".
"Когда будем законопроект дорабатывать ко второму чтению, правильно уточнить эту норму, найти решение вопроса, которое устроит и родителей, и учителей. Мы должны сказать: телефоны использовать нельзя, кроме экстренных случаев, когда речь идет о здоровье учеников, ситуаций, связанных с необходимостью задействовать средства связи для учителя во время образовательного процесса", — подчеркнул Вячеслав Володин, добавив, что это сделает закон более качественным.
Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на начало декабря, - уточнил он.
"Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину: дети не будут отвлекаться на смартфоны", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, "принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе". "Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией", — подчеркнул Володин.
Ранее он провел опрос в своем Telegram-канале о необходимости принятия такого закона. Уточняется, что 84% участников опроса высказались в поддержку такого решения, - говорится на сайте Госдумы.
В ходе обсуждения законопроекта Володин также предложил внести поправки, чтобы нормы закона были прямого действия, не создавали лазеек и конфликтных ситуаций. По его словам, на данном этапе ряд положений законопроекта вызывает вопросы у родительского сообщества: "Многие говорили о том, что норма, которая предлагается по поводу телефонов, отчасти размывается и вносит сомнения и тревогу на предмет использования на занятиях телефонов для образовательного процесса".
"Когда будем законопроект дорабатывать ко второму чтению, правильно уточнить эту норму, найти решение вопроса, которое устроит и родителей, и учителей. Мы должны сказать: телефоны использовать нельзя, кроме экстренных случаев, когда речь идет о здоровье учеников, ситуаций, связанных с необходимостью задействовать средства связи для учителя во время образовательного процесса", — подчеркнул Вячеслав Володин, добавив, что это сделает закон более качественным.
Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на начало декабря, - уточнил он.