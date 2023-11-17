Происшествия

сегодня, 10:50

51-ельчанка хотела заработать на продаже акций и перевела мошенникам 109 850 рублей

4 224
#мошенничество
1
51-ельчанка хотела заработать на продаже акций и перевела мошенникам 109 850 рублей

С начала ноября ельчане перечислили мошенникам более 920 000 рублей.

В Ельце в полицию обратилась пострадавшая от действий мошенников 51-летняя женщина. Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, в конце октября женщина увидела в социальной сети ссылку об открытии инвестиционного счета, перешла по ней, прошла опрос и зарегистрировалась.

Спустя несколько минут ей на телефон поступил звонок от «финансового эксперта» и он предложил заработать на продаже акций. Для начала работы нужно было внести 100 долларов: женщина перевела на указанный ей абонентский номер 11 850 рублей, совершила несколько операций по покупке и продаже акций. Позже женщина попыталась вывести свои деньги, но у неё ничего не получилось — счёт был заблокирован. Она связалась с «финансовым экспертом» и он сообщил, что для закрытия счета необходимо положить на него 98 000 рублей, что ельчанка и сделала. Но потом поняла, что стала жертвой мошенников.

СО ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Всего с начала ноября только ельчане перечислили мошенникам более 920 000 рублей.
4 224
#мошенничество
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Тьфу

47 минут назад
Этот барыга даже на курсе доллара нагрелся.
ответить

Лиза

52 минуты назад
Захотела лёгких денег...
ответить

Илон Маск

сегодня, 11:05
Срочно вырубайте мобильный интернет в Ельце, пока аборигены без штанов не остались!
ответить

Ромео78

сегодня, 11:01
Интернет это сама большая помойка в мире!!!
ответить
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
24
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

В Ельце пропали трое подростков
#пропавшие без вести
В Ельце пропали трое подростков

14 минут назад

Происшествия
«Водитель автобуса зажал ребенка дверями и протащил его дедушку по щебёнке»
#автобус #ДТП
19
«Водитель автобуса зажал ребенка дверями и протащил его дедушку по щебёнке»

сегодня, 10:35

Происшествия
Начальник отделения службы судебных приставов и его подчиненная обвиняются в фальсификациях ради пок...
#подлог
20
Начальник отделения службы судебных приставов и его подчиненная обвиняются в фальсификациях ради пок...

сегодня, 09:21

Происшествия
«ВАЗ» слетел в кювет и врезался в столб: 18-летний водитель в больнице
#авария #ДТП
5
«ВАЗ» слетел в кювет и врезался в столб: 18-летний водитель в больнице

сегодня, 08:50

Происшествия
Глава Данковского района предупредил о рассылке сообщений от его имени
#мошенничество
6
Глава Данковского района предупредил о рассылке сообщений от его имени

вчера, 19:32

Происшествия
Мошенники создали фейковый аккаунт главы Лебедянского района
#мошенничество
3
Мошенники создали фейковый аккаунт главы Лебедянского района

вчера, 17:14

Происшествия