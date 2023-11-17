51-ельчанка хотела заработать на продаже акций и перевела мошенникам 109 850 рублей

С начала ноября ельчане перечислили мошенникам более 920 000 рублей.

В Ельце в полицию обратилась пострадавшая от действий мошенников 51-летняя женщина. Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, в конце октября женщина увидела в социальной сети ссылку об открытии инвестиционного счета, перешла по ней, прошла опрос и зарегистрировалась.



Спустя несколько минут ей на телефон поступил звонок от «финансового эксперта» и он предложил заработать на продаже акций. Для начала работы нужно было внести 100 долларов: женщина перевела на указанный ей абонентский номер 11 850 рублей, совершила несколько операций по покупке и продаже акций. Позже женщина попыталась вывести свои деньги, но у неё ничего не получилось — счёт был заблокирован. Она связалась с «финансовым экспертом» и он сообщил, что для закрытия счета необходимо положить на него 98 000 рублей, что ельчанка и сделала. Но потом поняла, что стала жертвой мошенников.



СО ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».



Всего с начала ноября только ельчане перечислили мошенникам более 920 000 рублей.