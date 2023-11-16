Происшествия
сегодня, 10:38
Делом потерявшего ногу пассажира автобуса заинтересовалась прокуратура
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Прокуратура Советского района Липецка проконтролирует доследственную проверку ДТП на остановке «Площадь Авиаторов», где 14 ноября автобус 346-го маршрута переехал 71-летнего пассажира. Накануне стало известно, что ему ампутировали ногу выше колена. А родственники выразили опасения, что дело могут спустить на тормозах.
«Выходя из автобуса, пенсионер споткнулся и автобус проехал по его ногам. Из-за полученных травм мужчина потерял много крови, ногу выше колена ему ампутировали.
Прокуратура Советского района Липецка взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», — сообщила сегодня прокуратура области.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Липецкой области
«Выходя из автобуса, пенсионер споткнулся и автобус проехал по его ногам. Из-за полученных травм мужчина потерял много крови, ногу выше колена ему ампутировали.
Прокуратура Советского района Липецка взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», — сообщила сегодня прокуратура области.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Липецкой области
2 693
Киса
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