Происшествия

сегодня, 10:38

Делом потерявшего ногу пассажира автобуса заинтересовалась прокуратура

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#прокуратура #ДТП
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Делом потерявшего ногу пассажира автобуса заинтересовалась прокуратура

 

Прокуратура Советского района Липецка проконтролирует доследственную проверку ДТП на остановке «Площадь Авиаторов», где 14 ноября автобус 346-го маршрута переехал 71-летнего пассажира. Накануне стало известно, что ему ампутировали ногу выше колена. А родственники выразили опасения, что дело могут спустить на тормозах.

«Выходя из автобуса, пенсионер споткнулся и автобус проехал по его ногам. Из-за полученных травм мужчина потерял много крови, ногу выше колена ему ампутировали.

Прокуратура Советского района Липецка взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», — сообщила сегодня прокуратура области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Липецкой области
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#прокуратура #ДТП
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Комментарии (2)

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Киса

35 минут назад
К слову, ещё как посадят,с возмещением и морального и материального
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К слову

53 минуты назад
Неужели посодят?! Что-то не верится!!
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