Общество
сегодня, 15:17
Стюардесса по имени Таисия вышла в финал конкурса красоты
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Липчанка вышла в финал конкурса «Топ стюардесс 2023».
25-летняя липчанка Таисия Шилова вошла в число финалисток международного конкурса красоты «Топ стюардесс 2023», в котором ежегодно определяют самых красивых и профессиональных бортпроводников среди авиакомпаний мира.
О Таисии GOROD48 уже писал ещё в 2016-м году, когда девушка принимала участие в конкурсе таланта, грации и красоты «Мисс студенчество Москвы — 2016». В первенстве столичных студенток первокурсница представляла Московский государственный гуманитарно-экономический университет. По итогам конкурса уроженку Липецка признали самой стильной студенткой Москвы и вручили звание «Мисс Стиль».
Как рассказала GOROD48 Таисия Шилова, она окончила школу №41 города Липецка, и именно в школе начала принимать участие в различных творческих конкурсах. Девушка также занималась в ДК «Сокол» вокалом и в театральной студии. В столичный вуз липчанка поступила на бюджет, после окончила магистратуру.
В Липецке тогда ещё будущая стюардесса даже успела получить благодарственное письмо от экс-мэра Михаила Гулевского. В родном городе красавица и умница участвовала в благотворительных балах, была ведущей на различных мероприятиях.
Липчанка также успела принять участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов-2017 Сочи и поработать волонтёром на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в Москве. Таисия также была дебютанткой Венских балов в Москве и Риге.
В своей визитке на конкурсе «Топ стюардесс 2023» липчанка рассказала, что её отец в молодости тоже работал бортпроводником. На рейсе в Ригу он и познакомился с мамой Таисии.
За плечами самой Таисии — уже два красных диплома и работа в налоговой службе. Но работа по графику 5/2 была девушке не совсем по душе. В стюардессы липчанка пошла «по любви к путешествиям, неизведанным странам, достопримечательностям, истории и, конечно, к людям».
Первый полёт в качестве бортпроводника девушка совершила в июне 2022 года на рейсе Москва-Магнитогорск-Москва. К концу июня этого года на её счету было уже больше 400 часов в небе, 180 взлётов и посадок, за год липчанка успела принять на борту больше 11 000 пассажиров, посетить 6 стран и 35 городов и поработать в команде с 150 коллегами-бортпроводниками.
Финал конкурса «Топ стюардесс 2023» пройдёт 10 декабря в Москве. В программе — общий выход финалисток, творческий номер и вопросы к участницам.
Фото - topstewardess.pro/taisiyashilova
О Таисии GOROD48 уже писал ещё в 2016-м году, когда девушка принимала участие в конкурсе таланта, грации и красоты «Мисс студенчество Москвы — 2016». В первенстве столичных студенток первокурсница представляла Московский государственный гуманитарно-экономический университет. По итогам конкурса уроженку Липецка признали самой стильной студенткой Москвы и вручили звание «Мисс Стиль».
Как рассказала GOROD48 Таисия Шилова, она окончила школу №41 города Липецка, и именно в школе начала принимать участие в различных творческих конкурсах. Девушка также занималась в ДК «Сокол» вокалом и в театральной студии. В столичный вуз липчанка поступила на бюджет, после окончила магистратуру.
В Липецке тогда ещё будущая стюардесса даже успела получить благодарственное письмо от экс-мэра Михаила Гулевского. В родном городе красавица и умница участвовала в благотворительных балах, была ведущей на различных мероприятиях.
Липчанка также успела принять участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов-2017 Сочи и поработать волонтёром на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в Москве. Таисия также была дебютанткой Венских балов в Москве и Риге.
В своей визитке на конкурсе «Топ стюардесс 2023» липчанка рассказала, что её отец в молодости тоже работал бортпроводником. На рейсе в Ригу он и познакомился с мамой Таисии.
За плечами самой Таисии — уже два красных диплома и работа в налоговой службе. Но работа по графику 5/2 была девушке не совсем по душе. В стюардессы липчанка пошла «по любви к путешествиям, неизведанным странам, достопримечательностям, истории и, конечно, к людям».
Первый полёт в качестве бортпроводника девушка совершила в июне 2022 года на рейсе Москва-Магнитогорск-Москва. К концу июня этого года на её счету было уже больше 400 часов в небе, 180 взлётов и посадок, за год липчанка успела принять на борту больше 11 000 пассажиров, посетить 6 стран и 35 городов и поработать в команде с 150 коллегами-бортпроводниками.
Финал конкурса «Топ стюардесс 2023» пройдёт 10 декабря в Москве. В программе — общий выход финалисток, творческий номер и вопросы к участницам.
Фото - topstewardess.pro/taisiyashilova
3 985
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