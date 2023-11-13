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12 минут назад

На изменение модернизированной банкноты 1000 рублей нужно полгода

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Измененную обновленную купюру в 1000 рублей ЦБ сможет представить не ранее весны следующего года, считают эксперты и источники ЦБ. 

Процесс изменения дизайна займет не менее полугода, особенно, если учитывать, что регулятор уже имеет негативный прецедент и планирует расширить публичность обсуждения. На этот раз для оборотной стороны купюры придется подойти максимально тщательно к выбору достопримечательностей Поволжского федерального округа (ПФО), которому посвящена модернизированная купюра, сообщают «Известия»

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