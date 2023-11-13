Так в областной клинической инфекционной больнице прокомментировали видеозапись с очередью из больных у приемного покоя.

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«Здравствуйте! В инфекционной больнице творится беспредел. Люди с температурой, поступающие на скорой помощи, сидят на улице и ожидают приема по несколько часов. Их просто выгружают на улице и оставляют ждать, когда их примет врач. Обратите, пожалуйста, внимание на это сообщение»,— такое письмо пришло сегодня в редакцию GOROD48.



К письму прилагался короткий видеоролик. Один из пришедших на прием мужчин говорит, что в инфекционке такой регламент — час на пациента. Вот и приходится ждать. Какая-то девушка выглядывает из бокса на улицу и говорит, что врач ушел и его нет вот уже с полчаса.



— После выходных у нас всегда так, — вздыхает главврач больницы Андрей Филатов.



Врачи инфекционки заметили, что липчане, ощутившие симптомы ОРВИ, гриппа, пневмонии или ковида в выходные дни, почему-то ждут понедельника, чтобы обратиться к врачу. При этом заболевшие зачастую не обращаются в поликлинику и не вызывают скорую помощь, а самостоятельно едут в больницу. Причем после обеда. Так и создается очередь из температурящих и кашляющих больных.



— К нам в сутки самостоятельно обращаются по 90-100 человек. Других привозят на скорой. Треть из них мы мы госпитализируем по показаниям, остальным делаем назначения и отправляем на амбулаторное лечение, — говорит Андрей Филатов.



Главврач утверждает, что сколько бы ни было больных, всех их примут. В больнице развели потоки пациентов: у тех, кого привозит «скорая», — своя очередь, у «самоходов» — своя. Третья очередь — детская. Для тех кто обращается в больницу во дворе инфекционки поставили отапливаемый шатер и биотуалет.



По состоянию на 13 ноября в инфекционной больнице 365 пациентов. 122 из них — дети и подростки. Большинство пациентов — с пневмониями. Ковид диагностирован у 15 человек, в том числе двух детей. В числе заболевших есть и страдающие от кишечных инфекций и отравлений, от ветряной оспы и рожи. Тяжелых больных — 14 человек. Они лежат в реанимации. Четверо — на аппаратах ИВЛ.