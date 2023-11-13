Здоровье

49 минут назад

«К нам в сутки самостоятельно обращаются по 90-100 человек»

6 704
#инфекционная больница #пневмония
«К нам в сутки самостоятельно обращаются по 90-100 человек»

Так в областной клинической инфекционной больнице прокомментировали видеозапись с очередью из больных у приемного покоя.

«Здравствуйте! В инфекционной больнице творится беспредел. Люди с температурой, поступающие на скорой помощи, сидят на улице и ожидают приема по несколько часов. Их просто выгружают на улице и оставляют ждать, когда их примет врач. Обратите, пожалуйста, внимание на это сообщение»,— такое письмо пришло сегодня в редакцию GOROD48.

К письму прилагался короткий видеоролик. Один из пришедших на прием мужчин говорит, что в инфекционке такой регламент — час на пациента. Вот и приходится ждать. Какая-то девушка выглядывает из бокса на улицу и говорит, что врач ушел и его нет вот уже с полчаса.

— После выходных у нас всегда так, — вздыхает главврач больницы Андрей Филатов.

Врачи инфекционки заметили, что липчане, ощутившие симптомы ОРВИ, гриппа, пневмонии или ковида в выходные дни, почему-то ждут понедельника, чтобы обратиться к врачу. При этом заболевшие зачастую не обращаются в поликлинику и не вызывают скорую помощь, а самостоятельно едут в больницу. Причем после обеда. Так и создается очередь из температурящих и кашляющих больных.

— К нам в сутки самостоятельно обращаются по 90-100 человек. Других привозят на скорой. Треть из них мы мы госпитализируем по показаниям, остальным делаем назначения и отправляем на амбулаторное лечение, — говорит Андрей Филатов.

Главврач утверждает, что сколько бы ни было больных, всех их примут. В больнице развели потоки пациентов: у тех, кого привозит «скорая», — своя очередь, у «самоходов» — своя. Третья очередь — детская. Для тех кто обращается в больницу во дворе инфекционки поставили отапливаемый шатер и биотуалет.

По состоянию на 13 ноября в инфекционной больнице 365 пациентов. 122 из них — дети и подростки. Большинство пациентов — с пневмониями. Ковид диагностирован у 15 человек, в том числе двух детей. В числе заболевших есть и страдающие от кишечных инфекций и отравлений, от ветряной оспы и рожи. Тяжелых больных — 14 человек. Они лежат в реанимации. Четверо — на аппаратах ИВЛ.
6 704
#инфекционная больница #пневмония

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мудрый

6 минут назад
Вот они, результаты оптимизации в беговой столице России!
ответить

Браво,

17 минут назад
Мужик с Липецка! Хоть у кого - то в этом городе есть мозги!
ответить

65+

17 минут назад
Если врачи не справляются главврачь должен сам принимать если он конечно врачь а не администратор получающий высокую зарплату .
ответить

Мужик с Липецка

28 минут назад
Если не хватает врачей, надо сократить несколько депутатов. А врачам - депутатскую зарплату...
ответить

Мужик с Липецка

31 минуту назад
Регламент - час на пациента. В сутки поступает 90 - 100 человек. В сутках 24 часа. Следовательно, 66 - 76 человек в сутки не принимается. Что за регламент такой?!
ответить

Имя

38 минут назад
Многие не обращаются в поликлинику, потому что не всегда в этот же день реально пройти врача. С ребенком кстати сидели в очереди с пневмонией больше двух часов. И не мы одни. Врачей не хватает и дай Бог им здоровья - если и имеющиеся заболеют, то будет очень плохо.
ответить
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
22
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

В детской областной больнице начали строить новый хирургический корпус
#детская областная больница
9
В детской областной больнице начали строить новый хирургический корпус

09.11.2023 12:30

Здоровье
За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4,2 тысячи человек
#ОРВИ #грипп #коронавирус
1
За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4,2 тысячи человек

09.11.2023 09:48

Здоровье
Карантин по ОРВИ объявлен в 6 школах Липецка, но только в одной — полностью
#карантин #ОРВИ
5
Карантин по ОРВИ объявлен в 6 школах Липецка, но только в одной — полностью

08.11.2023 16:25

Здоровье
Обгоревший при курении в постели 33-летний ельчанин умер в больнице
#ожог #пожар
5
Обгоревший при курении в постели 33-летний ельчанин умер в больнице

02.11.2023 10:23

Здоровье
37-летний липчанин получил сильные ожоги при выбросе кипятка из бытового автоклава
#ожог
4
37-летний липчанин получил сильные ожоги при выбросе кипятка из бытового автоклава

25.10.2023 10:01

Здоровье
Карантин объявлен в 19 классах 14 школ Липецка
#школа #карантин
2
Карантин объявлен в 19 классах 14 школ Липецка

24.10.2023 17:34

Здоровье