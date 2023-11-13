Липецкие ипотечники отдают на ежемесячные платежи больше половины зарплаты

По соотношению ежемесячного ипотечного платежа к зарплате Липецкая область заняла 52 место рейтинга РИА Новости.





В Липецкой области средний ипотечный платеж составляет 53,9% от среднего заработка. Средний размер кредита — 3,3 миллиона рублей на 295 месяцев.



Среди регионов Центрального Черноземья ипотека оказалась доступнее для жителей Курской и Воронежской областей: Воронежская область заняла 45 место с размером ипотечного платежа 51,7% от средней зарплаты, Курская оказалась на 48 месте (52,8%). В Белгородской области на долю ипотечных платежей пришлось 55,5% заработка (62 место), в Тамбовской – 61,7% (76 место).



В качестве основного показателя, по которому распределялись регионы, выступило соотношение среднего ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой зарплаты в регионе (зарплаты после вычета налогов). Соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат рассчитывалось на основе аннуитетных платежей (выплачиваются ежемесячно равными долями) по фактическим кредитам за последние три месяца к средней чистой зарплате за 12 месяцев с сентября 2022 года по август 2023 года по полному кругу организаций. Для расчета аннуитетного платежа брались фактические ставки, сроки и размер кредитов в каждом регионе. Как подсчитали аналитики, в среднем в России ипотечные заемщики платят в месяц за свои «квадраты» 44% от зарплаты. Этот показатель меняется в зависимости от региона, но в целом улучшился. Так, в прошлом году в среднем за ипотеку платили половину от зарплаты.



На первом месте рейтинга оказалась Магаданская область, где соотношение зарплаты и платежа по ипотечному кредиту достигает 25,5%. Далее следуют Чукотка (26,2%), Ямало-Ненецкий (26,6%) и Ненецкий (28,4%) АО и Республика Саха (Якутия) (30,4%). В аутсайдерах рейтинга Кабардино-Балкария (70,1%), Карачаево-Черкессия (73,4%), Северная Осетия (81,1%) и Калмыкия (92,7%).



