Экономика

сегодня, 14:55

Липецкие ипотечники отдают на ежемесячные платежи больше половины зарплаты

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#ипотека
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Липецкие ипотечники отдают на ежемесячные платежи больше половины зарплаты

По соотношению ежемесячного ипотечного платежа к зарплате Липецкая область заняла 52 место рейтинга РИА Новости. 

В Липецкой области средний ипотечный платеж составляет  53,9% от среднего заработка. Средний размер кредита —  3,3 миллиона рублей на 295 месяцев.

Среди регионов Центрального Черноземья ипотека оказалась доступнее для жителей Курской и Воронежской областей: Воронежская область заняла 45 место с размером ипотечного платежа 51,7% от средней зарплаты, Курская оказалась на 48 месте (52,8%). В Белгородской области на долю ипотечных платежей пришлось 55,5% заработка (62 место), в Тамбовской – 61,7% (76 место). 

В качестве основного показателя, по которому распределялись регионы, выступило соотношение среднего ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой зарплаты в регионе (зарплаты после вычета налогов). Соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат рассчитывалось на основе аннуитетных платежей (выплачиваются ежемесячно равными долями) по фактическим кредитам за последние три месяца к средней чистой зарплате за 12 месяцев с сентября 2022 года по август 2023 года по полному кругу организаций. Для расчета аннуитетного платежа брались фактические ставки, сроки и размер кредитов в каждом регионе. Как подсчитали аналитики, в среднем в России ипотечные заемщики платят в месяц за свои «квадраты» 44% от зарплаты. Этот показатель меняется в зависимости от региона, но в целом улучшился. Так, в прошлом году в среднем за ипотеку платили половину от зарплаты.

На первом месте рейтинга оказалась Магаданская область, где соотношение зарплаты и платежа по ипотечному кредиту достигает 25,5%. Далее следуют Чукотка (26,2%), Ямало-Ненецкий (26,6%) и Ненецкий (28,4%) АО и Республика Саха (Якутия) (30,4%). В аутсайдерах рейтинга Кабардино-Балкария (70,1%), Карачаево-Черкессия (73,4%), Северная Осетия (81,1%) и Калмыкия (92,7%). 

7 417
#ипотека
1

Комментарии (7)

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i

16 минут назад
Как в анекдоте с тремя президентами. Россия тратит больше, чем получает. Откуда берут остальные - непонятно.
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Гость

16 минут назад
Сема, людей не переубедить а молодёжи пофиг
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Житель

24 минуты назад
Надо жить по средствам ! Берешь чужие на время а отдаешь свои навсегда!
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Сема

26 минут назад
24 года в ярме. При СССР квартиру давали в существенно короткие сроки. Но, людям капитализм нравиться. Тяните лямку дальше.
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Женщина

50 минут назад
Больше берешь, больше платишь. Липецкие ипотечники берут квартиры большой площадью, имея маленький доход.
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Партработник

55 минут назад
Этого не может быть. Этоине правда. Нам наши руководители вещают о том что мы живём в самом лучшем городе России. И получки у нас очень большие.
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Любопытный

сегодня, 15:05
Интересно, Липецкие ипотечники отдают на ежемесячные платежи больше половины зарплаты потому, что застройщики очень много хотят или работодатели очень мало платят?
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