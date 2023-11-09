НЛМК Live

23 минуты назад

Группа НЛМК в числе лучших работодателей России по версии Forbes

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#НЛМК
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Группа НЛМК в числе лучших работодателей России по версии Forbes

Группа НЛМК второй год подряд включена в лидирующую – платиновую – группу рейтинга лучших работодателей России по версии издания Forbes.

В рейтинг вошли 125 компаний, они разделены на четыре группы: «платина», «золото», «серебро» и «бронза» в зависимости от набранных баллов. В основе методологии рейтинга – оценка блоков, соответствующих повестке устойчивого развития: «сотрудники и общество», «экология», «корпоративное управление».

Эксперты рейтинга оценивали, в том числе, инвестиции в программы благополучия сотрудников и благотворительные проекты, инвестиции в обучение и развитие, экологическую и климатическую политику компаний.

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#НЛМК
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