За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4,2 тысячи человек

Также зарегистрированы 150 случаев COVID-19.

В Липецкой области за неделю c 30 октября по 5 ноября зарегистрировано 4,2 тысячи случаев ОРВИ. Грипп врачи не выявляли.



По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, такая заболеваемость — ниже уровня эпидемического порога на 41,6% и ниже чем в аналогичный период 2022 года на 22%.



В области циркулируют вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы и другие



На прошлой неделе в нашем регионе зарегистрированы 150 случаев коронавируса, что в 1,8 раза ниже чем за аналогичный период 2022 года. Преобладающим остается штамм «Омикрон».



По состоянию на 6 ноября, в Липецкой области привито против гриппа 31% населения: вакцинацию прошли более 90 тысячи детей и 256 тысяч взрослых.