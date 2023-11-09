Здоровье

55 минут назад

За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4,2 тысячи человек

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#ОРВИ #грипп #коронавирус
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За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4,2 тысячи человек

Также зарегистрированы 150 случаев COVID-19.

В Липецкой области за неделю c 30 октября по 5 ноября зарегистрировано 4,2 тысячи случаев ОРВИ. Грипп врачи не выявляли. 

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, такая заболеваемость — ниже уровня эпидемического порога на 41,6% и ниже чем в аналогичный период 2022 года на 22%.

В области циркулируют вирусы негриппозной этиологии:  риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы и другие

На прошлой неделе в нашем регионе зарегистрированы 150 случаев коронавируса, что в 1,8 раза ниже чем за аналогичный период 2022 года. Преобладающим остается штамм «Омикрон».

По состоянию на 6 ноября, в Липецкой области привито против гриппа 31% населения: вакцинацию прошли более 90 тысячи детей и 256 тысяч взрослых.
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#ОРВИ #грипп #коронавирус
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Комментарии (1)

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Тимур

19 минут назад
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