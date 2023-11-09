Здоровье
55 минут назад
За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4,2 тысячи человек
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Также зарегистрированы 150 случаев COVID-19.
В Липецкой области за неделю c 30 октября по 5 ноября зарегистрировано 4,2 тысячи случаев ОРВИ. Грипп врачи не выявляли.
По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, такая заболеваемость — ниже уровня эпидемического порога на 41,6% и ниже чем в аналогичный период 2022 года на 22%.
В области циркулируют вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы и другие
На прошлой неделе в нашем регионе зарегистрированы 150 случаев коронавируса, что в 1,8 раза ниже чем за аналогичный период 2022 года. Преобладающим остается штамм «Омикрон».
По состоянию на 6 ноября, в Липецкой области привито против гриппа 31% населения: вакцинацию прошли более 90 тысячи детей и 256 тысяч взрослых.
По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, такая заболеваемость — ниже уровня эпидемического порога на 41,6% и ниже чем в аналогичный период 2022 года на 22%.
В области циркулируют вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы и другие
На прошлой неделе в нашем регионе зарегистрированы 150 случаев коронавируса, что в 1,8 раза ниже чем за аналогичный период 2022 года. Преобладающим остается штамм «Омикрон».
По состоянию на 6 ноября, в Липецкой области привито против гриппа 31% населения: вакцинацию прошли более 90 тысячи детей и 256 тысяч взрослых.
1 100
Тимур