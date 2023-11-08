49 минут назад
В Липецкой области дождливо, ветрено и до +10
В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона с юго-запада – пройдут дожди, местами сильные.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 ноября в Липецкой области облачно, дожди, ночью местами сильные. Ветер южный с переходом днем на северный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Ночью температура воздуха — от +2 до +7 градусов, днем она составит от +5 до +10 градусов.
В Липецке облачно, дождь, ночью сильный. Температура ночью —от +4 до +6 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.
День 9 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году – 16 градусов мороза.