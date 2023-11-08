В Липецкой области дождливо, ветрено и до +10

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона с юго-запада – пройдут дожди, местами сильные.

Ночью 10 ноября регион окажется в тылу этого циклона, дожди прекратятся, днем в гребне южного антициклона осадков не ожидается. 11 ноября Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления — будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 ноября в Липецкой области облачно, дожди, ночью местами сильные. Ветер южный с переходом днем на северный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Ночью температура воздуха — от +2 до +7 градусов, днем она составит от +5 до +10 градусов.



В Липецке облачно, дождь, ночью сильный. Температура ночью —от +4 до +6 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.



День 9 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году – 16 градусов мороза.



