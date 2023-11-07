Для новогоднего оформления Липецка выбрана драконья концепция

На сайте «Открытый Липецк» завершилось голосование по выбору концепции оформления Липецка к Новому году .

Из трёх конкурсных проектов большинство участников голосования (66%) выбрало концепцию с бумажным драконом оригами (по восточному календарю 2024-й — год зелёного Дракона).

Второе место занял проект «Дракон, Дед Мороз, снеговик» — 25%. На третьем месте концепция «Аппетитный праздник» — 9% голосов.



«Результаты голосования переданы в департамент развития территории администрации Липецка. Победный проект должен вскоре украсить городские улицы», — сообщает пресс-служба мэрии.



Концепции украшения Липецка к новогодним праздникам выбирается в формате открытого конкурса дизайнеров с 2020 года. Голосование за проекты , ведется на сайте «Открытый Липецк».



