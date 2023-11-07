Общество
сегодня, 12:33
Для новогоднего оформления Липецка выбрана драконья концепция
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На сайте «Открытый Липецк» завершилось голосование по выбору концепции оформления Липецка к Новому году.
Из трёх конкурсных проектов большинство участников голосования (66%) выбрало концепцию с бумажным драконом оригами (по восточному календарю 2024-й — год зелёного Дракона).
Второе место занял проект «Дракон, Дед Мороз, снеговик» — 25%. На третьем месте концепция «Аппетитный праздник» — 9% голосов.
«Результаты голосования переданы в департамент развития территории администрации Липецка. Победный проект должен вскоре украсить городские улицы», — сообщает пресс-служба мэрии.
Концепции украшения Липецка к новогодним праздникам выбирается в формате открытого конкурса дизайнеров с 2020 года. Голосование за проекты , ведется на сайте «Открытый Липецк».
Второе место занял проект «Дракон, Дед Мороз, снеговик» — 25%. На третьем месте концепция «Аппетитный праздник» — 9% голосов.
«Результаты голосования переданы в департамент развития территории администрации Липецка. Победный проект должен вскоре украсить городские улицы», — сообщает пресс-служба мэрии.
Концепции украшения Липецка к новогодним праздникам выбирается в формате открытого конкурса дизайнеров с 2020 года. Голосование за проекты , ведется на сайте «Открытый Липецк».
4 466
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