Общество

сегодня, 12:33

Для новогоднего оформления Липецка выбрана драконья концепция

4 466
#Новый год
19
Для новогоднего оформления Липецка выбрана драконья концепция

На сайте «Открытый Липецк» завершилось голосование по выбору концепции оформления Липецка к Новому году.

Из трёх конкурсных проектов большинство участников голосования (66%) выбрало концепцию с бумажным драконом оригами (по восточному календарю 2024-й — год зелёного Дракона).
Второе место  занял проект «Дракон, Дед Мороз, снеговик» — 25%. На третьем месте концепция «Аппетитный праздник» — 9% голосов.

«Результаты голосования переданы в департамент развития территории администрации Липецка. Победный проект должен вскоре украсить городские улицы», — сообщает пресс-служба мэрии. 

Концепции украшения Липецка к новогодним праздникам выбирается в формате открытого конкурса дизайнеров с 2020 года. Голосование за проекты , ведется на сайте «Открытый Липецк».

4 466
#Новый год
19

Комментарии (4)

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Позитив

21 минуту назад
Вера, Тем не менее, все верим в гороскопы, подбираем одежду на встречу НГ, меню блюд, соответствующее, татему наступающего года!
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Вера

37 минут назад
Мы не в китае,у нас должны быть свои традиции,дед мороз ,
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Триатлон

сегодня, 12:54
Тонкий намёк что драконы могут появится из очередного провала?
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Ага

сегодня, 12:49
голосовало 4 человека.
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