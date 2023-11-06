Происшествия

сегодня, 09:33

Полицейские остановили такси с товаром для закладчиков

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#наркотики
Полицейские остановили такси с товаром для закладчиков

Арестованы двое граждан Киргизии.

Липецкие наркополицейские задержали двух оптовых курьеров — 32-летний гражданин Киргизии и его 38-летняя подруга привезли в Липецк 99 пакетов с синтетическим веществом и наркотиком опийной группы. 

Такси, на котором приехали курьеры, наркополицейские остановили при силовой поддержке Росгвардии. В машине под ковриком пассажирского сидения сотрудники полиции обнаружили сверток, наполненный расфасованными пакетиками. Также наркотические средства были обнаружены у иностранцев. Как заключила экспертиза, курьеры везли более 200 граммов синтетических наркотиков и наркотиков опийной группы.

«Задержанные пояснили, что везли наркотики в Липецкую область, чтобы в дальнейшем сбыть их путем распространения «тайников–закладок».

Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», максимальная санкция которой предусматривает до двадцати лет лишения свободы.

Советским районным судом Липецка фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

5 765
#наркотики

Комментарии (5)

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Правда

3 минуты назад
Не до 20 ти,а от 20 ти надо давно давать,причём безжалостно.Полицейским благодарность.
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мня

7 минут назад
Лиза, Это же не гуманно.
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Лиза

13 минут назад
Заставить их самих всё это съесть.
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И

20 минут назад
..., сколько?
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...

33 минуты назад
... а сколько не остановили?
ответить
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