В России

14 минут назад

В Туле установили памятник самовару

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Самовар высотой около 6 метров установлен возле Тульского кремля к 245-летию начала самоварного производства в Туле, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Это первый крупный памятник самовару, рассказывающий о его истории, в стране. Высота бронзового монумента достигает практически 6 метров, одну его сторону украшают фигуры мастеров, создающих самовар, а другую – сцена тульского чаепития.

Для утверждения проекта памятника был проведен конкурс на лучший эскизный проект. Он проходил в несколько этапов. Всего было представлено 35 работ. Победителем творческого конкурса признан тульский художник Юрий Уваркин.

Тула славится производством самоваров различных моделей. Их выпуск был налажен с середины XVIII века (первая самоварная фабрика появилась здесь в 1778 году - ИФ), представители известных тульских самоварных династий - Баташевы, Шемарины, Фомины, Лисицыны.
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