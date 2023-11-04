На улице Студёновской нетрезвый лихач протаранил стену дома

Водителя привлекли к ответственности.

ДТП произошло минувшей ночью.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в 0:35 водитель 1989 г.р. за рулём «Дэу Нексии» мчался по улице Студёновской и врезался в стену дома №19.

Автомобиль получил серьёзные повреждения и доставлен на спецстоянку.



Ошмётки от машины разлетелись по всей улице



Чудом в аварии обошлось без пострадавших. Водителя привлекли к ответственности по статье 12.8 КоАП «правление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Фото УМВД РФ по Липецкой области

