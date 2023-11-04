Происшествия

сегодня, 20:12

На улице Студёновской нетрезвый лихач протаранил стену дома

2 908
#ДТП #пьяная езда
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На улице Студёновской нетрезвый лихач протаранил стену дома

Водителя привлекли к ответственности.

ДТП произошло минувшей ночью.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в 0:35 водитель 1989 г.р. за рулём «Дэу Нексии» мчался по улице Студёновской и врезался в стену дома №19.

Автомобиль получил серьёзные повреждения и доставлен на спецстоянку.

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Ошмётки от машины разлетелись по всей улице

Чудом в аварии обошлось без пострадавших. Водителя привлекли к ответственности по статье 12.8 КоАП «правление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

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Фото УМВД РФ по Липецкой области

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#ДТП #пьяная езда
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Комментарии (2)

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Ужас

сегодня, 20:42
Олень... Чудом газовые трубы не снёс... Газовикам бы их проверить.
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Зинаида Львовна

сегодня, 20:35
Испортил стену теперь обязан на ней жениться!
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