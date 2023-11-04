сегодня, 20:12
На улице Студёновской нетрезвый лихач протаранил стену дома
Водителя привлекли к ответственности.
ДТП произошло минувшей ночью.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в 0:35 водитель 1989 г.р. за рулём «Дэу Нексии» мчался по улице Студёновской и врезался в стену дома №19.
Автомобиль получил серьёзные повреждения и доставлен на спецстоянку.
Ошмётки от машины разлетелись по всей улице
Чудом в аварии обошлось без пострадавших. Водителя привлекли к ответственности по статье 12.8 КоАП «правление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
Фото УМВД РФ по Липецкой области
Ужас
Зинаида Львовна