Плюсовые температуры в Липецкой области ожидаются и днем, и ночью

5 ноября в Липецкой области местами ожидается небольшой дождь. 6 ноября дожди пройдут повсеместно. 7 ноября прогнозируется преимущественно без осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят 9-10 градусов тепла, что на 8-9 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Ночью температура будет от +4 до +9 градусов, днем она составит от +9 до +14 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем она составит от +11 до +13 градусов.

День 5 ноября стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 16 градусов мороза.