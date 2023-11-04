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56 минут назад
Рейсовый автобус загорелся на трассе в Дагестане
Рейсовый пассажирский автобус, ехавший из Ставрополя в Каспийск, загорелся в ночь на субботу в Дагестане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служб главного управления МЧС России по республике.
"В 03.00 (мск) … поступила информация о том, что на въезде в населенный пункт Бабаюрт Бабаюртовского района на федеральной автодороге Р-215 горит рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Ставрополь – Каспийск… Пострадавших в результате пожара нет", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего в автобусе находилось 38 человек, в том числе 8 детей.
"Пассажиры сами эвакуировались на безопасное расстояние до прибытия пожарно-спасательного подразделении. Трасса не перекрыта, движение осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении.
На месте работают 18 спасателей и 4 единицы техники.
"В 03.00 (мск) … поступила информация о том, что на въезде в населенный пункт Бабаюрт Бабаюртовского района на федеральной автодороге Р-215 горит рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Ставрополь – Каспийск… Пострадавших в результате пожара нет", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего в автобусе находилось 38 человек, в том числе 8 детей.
"Пассажиры сами эвакуировались на безопасное расстояние до прибытия пожарно-спасательного подразделении. Трасса не перекрыта, движение осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении.
На месте работают 18 спасателей и 4 единицы техники.