В России

13 минут назад

Россияне стали чаще покупать старые книги

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#книги #маркетплейсы

На российских маркетплейсах зафиксирован рост продаж поддержанных книг в первом полугодии 2023 года.

Россияне стали активнее покупать поддержанные книги на маркетплейсах, - пишет "Ъ" со ссылкой на данные российских онлайн-ритейлеров.

"Продажи букинистических изданий значительно выросли в первом полугодии год к году", — говорится в статье.

Согласно данным маркетплейса Ozon, рост продаж в данной категории в первом полугодии 2023 года составил почти 38%, а на классифайдах спрос на бывшие в употреблении книги в целом увеличился на 24%.

В материале отмечается, что на Wildberries продажи букинистических изданий за период с января по сентябрь выросли на 300%. В компании уточнили, что такой подъем связан с расширением ассортимента сегмента, а также с ростом количества продавцов. В "Авито" заявили, что рост продаж букинистических книг в общей сложности в первом полугодии год к году составил 24%.
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#книги #маркетплейсы

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