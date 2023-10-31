В России
13 минут назад
Россияне стали чаще покупать старые книги
На российских маркетплейсах зафиксирован рост продаж поддержанных книг в первом полугодии 2023 года.
Россияне стали активнее покупать поддержанные книги на маркетплейсах, - пишет "Ъ" со ссылкой на данные российских онлайн-ритейлеров.
"Продажи букинистических изданий значительно выросли в первом полугодии год к году", — говорится в статье.
Согласно данным маркетплейса Ozon, рост продаж в данной категории в первом полугодии 2023 года составил почти 38%, а на классифайдах спрос на бывшие в употреблении книги в целом увеличился на 24%.
В материале отмечается, что на Wildberries продажи букинистических изданий за период с января по сентябрь выросли на 300%. В компании уточнили, что такой подъем связан с расширением ассортимента сегмента, а также с ростом количества продавцов. В "Авито" заявили, что рост продаж букинистических книг в общей сложности в первом полугодии год к году составил 24%.
"Продажи букинистических изданий значительно выросли в первом полугодии год к году", — говорится в статье.
Согласно данным маркетплейса Ozon, рост продаж в данной категории в первом полугодии 2023 года составил почти 38%, а на классифайдах спрос на бывшие в употреблении книги в целом увеличился на 24%.
В материале отмечается, что на Wildberries продажи букинистических изданий за период с января по сентябрь выросли на 300%. В компании уточнили, что такой подъем связан с расширением ассортимента сегмента, а также с ростом количества продавцов. В "Авито" заявили, что рост продаж букинистических книг в общей сложности в первом полугодии год к году составил 24%.