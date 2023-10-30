Кто сглазил МХК «Липецк»? Опять буллиты, опять поражение

За три матча из 13 штрафных бросков наши реализовали только один.

Третью встречу подряд (!) липецкие хоккеисты проигрывают на своей площадке по буллитам, на этот раз «Соколу» из Новочебоксарска. Основное время и овертайм не выявили победителя – 2:2, а в серии штрафных бросков гости победили – 2:0 и 3:2 в матче.

На 15-й минуте защитник липчан Кирилл Дмитриев заработал двухминутное удаление за атаку игрока, не владеющего шайбой. Спустя минуту гости воспользовались первым же большинством: форвард Даниил Виноградов подправил шайбу с «пятачка» - 1:0.

Отыграться «Липецку» удалось на 30-й минуте: Заук Курбанов щелкнул по воротам от синей линии, а Никита Попадьин добил шайбу в сетку – 1:1.

На 51-й минуте вратарь липчан Максим Пузяков «зевнул» бросок защитника Эрика Мамаева от синей линии. Мамаев стал самым результативным игроком гостей, на его счету заброшенная и результативный пас в первой голевой атаке.

За 6 минут до конца третьего периода по результативности его догнал Попадьин: на этот раз он вывел на бросок Дмитриева и тот броском в дальний угол восстановил равенство – 2:2, заодно реабилитировавшись за результативный малый штраф в первом периоде.

В овертайме вырвать победу мог «Сокол»: нападающий Михаил Украинский выходил один на один с вратарём, но Пузяков успел уложить щиток на лёд и преградил путь шайбе в нижнем углу. За три секунды до сирены наш голкипер ещё и помешал нанести бросок из убойной позиции Александру Киселёву, подбив его клюшку вверх.

А вот с буллитами «Липецку» нужно срочно что-то делать. Статистика неумолима: в первой игре с «Дизелистом» наши не реализовали ни один бросок из 4-х, во втором матче – один из 5-ти, а сегодня вновь ноль из 4-х. Свои попытки запороли Никита Игнатов, Николай Быканов, Попадьин и Клим Коваленко. Один реализованный бросок за три матча из 13-ти – это очень низкий показатель.

Гости в серии отличились дважды: забили два Ярослава – Добровольский и Коловский. Чем порадовали болельщиков «Сокола».

Получив одно очко за поражение по буллитам, наша команда с 14-ю очками поднялась на одну позицию вверх в турнирной таблице – на 6-е место. Липчане обошли «Белгород», который сегодня не играл и вообще провёл на три матча меньше нашего.

У «Сокола» 11 игр, 11 очков и 10-е место.

Завтра в «Звёздном» состоится повторный поединок.