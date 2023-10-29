Меры соцподдержки льготников на оплату жилищно-коммунальных услуг компенсирует федеральный бюджет

Липецкая область получит 870 миллионов рублей, которые пойдут на компенсацию затрат для льготников

Правительство России поддержит некоторые регионы дополнительным финансированием в размере 4,5 млрд рублей на предоставление компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг льготникам.



Как сообщает пресс-служба правительства Липецкой области, Речь идёт о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф.



Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг.



Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.

