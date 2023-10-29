Общество
сегодня, 18:37
Меры соцподдержки льготников на оплату жилищно-коммунальных услуг компенсирует федеральный бюджет
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Липецкая область получит 870 миллионов рублей, которые пойдут на компенсацию затрат для льготников
Правительство России поддержит некоторые регионы дополнительным финансированием в размере 4,5 млрд рублей на предоставление компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг льготникам.
Как сообщает пресс-служба правительства Липецкой области, Речь идёт о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф.
Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.
Как сообщает пресс-служба правительства Липецкой области, Речь идёт о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф.
Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.
4 416
Нн
Почему
Всё стабильно.
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