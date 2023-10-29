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Меры соцподдержки льготников на оплату жилищно-коммунальных услуг компенсирует федеральный бюджет

4 416
#бюджет #льготы #компенсация
5
Меры соцподдержки льготников на оплату жилищно-коммунальных услуг компенсирует федеральный бюджет

Липецкая область получит 870 миллионов рублей, которые пойдут на компенсацию затрат для льготников

Правительство России поддержит некоторые регионы дополнительным финансированием в размере 4,5 млрд рублей на предоставление компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг льготникам.

Как сообщает пресс-служба правительства Липецкой области, Речь идёт о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф.

Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.
4 416
#бюджет #льготы #компенсация
5

Комментарии (4)

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Нн

22 минуты назад
Ну, ни какая не брехня. У меня ровно 50 проц возвращают за жкх. Возврат идёт не за все оплачиваемые вами квитанции. Телефон, интернет, антены и тп туда не входят.
ответить

Почему

34 минуты назад
На всю семью не распространяется,а только на Ветерана?
ответить

Всё стабильно.

37 минут назад
Не надо тарифы повышать, чтоб потом компенсировать. Да и компенсация 1000 рублей?
ответить

Ну

51 минуту назад
До 50%???Брехня и ещё раз-брехня.
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