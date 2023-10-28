Общество

15 минут назад

Липецк в целом справляется с потопом

56
#Дождь #ливень #ливневая канализация #потоп
Липецк в целом справляется с потопом

В традиционных проблемных местах сейчас нет затруднений движения.

Дождь льёт, как из ведра, а в Липецке на это раз не наблюдается серьёзных потопов.

Некоторые жалобы от горожан все же поступают. Например, в пабликах пишут, что залило второстепенную дорогу на улице Циолковского. Но по главной дороге там можно проехать свободно.

Циолковского.jpg

Улица Циолковского

Традиционное проблемное место – пересечение улиц Неделина и Фрунзе. Во время сильных дождей там порой разливались лужи, в которых запросто мог утонуть легковой автомобиль.

Фрунзе.jpg

Проблемный перекрёсток

Но сейчас ливневая канализация в целом справляется со своими функциями: движение в этом месте с учётом погоды проходит в штатном режиме.

Нет потопа и на улице Терешковой. Машины гоняют по лужам, но сильных разливов и перебоев в движении не наблюдается.

Терешковой,2.jpg

Улица Терешковой

Даже в районе рынка 9-го микрорайона машины мчатся свободно.

9 мкрн.jpg

Улица Космонавтов в районе "Железного" рынка

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#Дождь #ливень #ливневая канализация #потоп

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