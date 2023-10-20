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сегодня, 13:00

Кабмин расширил программу льготных кредитов на проекты в сфере туризма

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#льготные кредиты #экономика #туризм

Правительство продолжает системную поддержку туристической отрасли.

В кабмине принято решение расширить параметры программы выдачи льготных кредитов на реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Теперь в рамках этой программы инвесторы смогут получить льготный кредит не только на строительство гостиниц и многофункциональных комплексов, но и на создание круглогодичных парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов, - говорится на сайте кабмина.

Уточняется, что средства можно будет направить на строительство или реконструкцию таких объектов. При этом парки развлечений и аквапарки должны быть рассчитаны на 1 миллион посетителей в год, а горнолыжные курорты – на 450 тысяч посетителей в год. Этих показателей необходимо достичь через два года после ввода объекта в эксплуатацию.

Новым постановлением также предусматривается возможность субсидирования синдицированного кредита. Это снизит и распределит нагрузку между уполномоченными банками и позволит реализовать более крупные проекты.

Расширение параметров программы поможет привлечь в отрасль новых инвесторов и простимулировать создание качественной туристической инфраструктуры.

Программа выдачи льготных кредитов в сфере туризма была запущена Правительством в 2021 году и изначально распространялась только на строительство и реконструкцию гостиниц и многофункциональных комплексов. Обеспечить увеличение доли льготных кредитов, предоставляемых в рамках этой программы, и включить в неё предоставление льготных кредитов на строительство парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов правительству поручил президент РФ. Поручения даны по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума и совещаний с членами правительства, состоявшихся в 2023 году.
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#льготные кредиты #экономика #туризм

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