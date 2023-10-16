Общество

48 минут назад

Из-за утечки воды напротив мэрии отключат потребителей

5 466
#порыв
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13-го октября у дома № 45 по улице Первомайской из канализационного колодца ручьем потела вода. Сегодня «РВК-Липецк» начнет аварийные работы.

«Проводится ревизию задвижек на сетях для уменьшения района отключения. После определения района, согласования даты и времени отключения, будут выполнены работы по устранению порыва. Информация об этом заблаговременно будет доведена до жителей города, попадающих под ограничение водоснабжения», — рассказали в энергокомпании.
5 466
#порыв
2

Комментарии (5)

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Я

15 минут назад
Юных натуралистов, д.15 - до сих пор не подано отопление! ЖЭК молчит, УК молчит, в едс заявки поданы, но они тоже молчат! Обратите внимание!!!
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Житель Липецка

18 минут назад
На проспекте Победы, сейчас почему воду отключили?
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Светлая

25 минут назад
Не с13,а с 9-го как говорят очевидцы.Вчера ручей перекрыли камнями,а канавкой направили в речку,чтобы не затапливоло двор и дорогу.
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Дед

30 минут назад
Это карма
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Опять

32 минуты назад
Очередной прорыв нашей власти.Пфу на Вас.
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