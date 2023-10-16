Общество
48 минут назад
Из-за утечки воды напротив мэрии отключат потребителей
13-го октября у дома № 45 по улице Первомайской из канализационного колодца ручьем потела вода. Сегодня «РВК-Липецк» начнет аварийные работы.
«Проводится ревизию задвижек на сетях для уменьшения района отключения. После определения района, согласования даты и времени отключения, будут выполнены работы по устранению порыва. Информация об этом заблаговременно будет доведена до жителей города, попадающих под ограничение водоснабжения», — рассказали в энергокомпании.
«Проводится ревизию задвижек на сетях для уменьшения района отключения. После определения района, согласования даты и времени отключения, будут выполнены работы по устранению порыва. Информация об этом заблаговременно будет доведена до жителей города, попадающих под ограничение водоснабжения», — рассказали в энергокомпании.
Я
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