Общество

сегодня, 16:30

Недалеко от мэрии забил источник

13 818
#порыв
2

Ничего сверхъестественного в нем нет — очередной порыв.

На улице Первомайской рядом с домом № 45 забил источник. Вода бьет ключом из канализационного колодца.



Энергетики сейчас ищут место порыва, а также выясняют, кто собственник колодца
13 818
#порыв
2

Комментарии (13)

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Вот куда наша

14 минут назад
Вода девается
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Лиза

20 минут назад
Пока будут думать и гадать чей колодец, сколько воды утечёт...
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Евдокия

28 минут назад
Это знак! Надо набирать в ёмкости и прикладывать к больным местам!
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коля

36 минут назад
на свиридова делают я посмотрел .как делают .ну я там был один .остальные делать не приехали.
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Сергей

37 минут назад
Собственник????? Это как????? В аренду что ли трубу взяли?????
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Викторм

40 минут назад
Не собственник, в таком случае, вода поставляется незаконно и РВК не имеет права взымать за нее деньги.
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Не собственник

сегодня, 16:57
Викторм, а кто эту гниль на баланс добровольно возьмёт?
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Фонтаныч

сегодня, 16:57
Гулевский оценит!
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Гость.

сегодня, 16:55
Что-то новенькое "ЧЯ ЖЕ ТРУБА ТАМ"? Но вода которая там течет это рвк. А может незаконная врезка?
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Викторм

сегодня, 16:51
Что же они каждый раз выясняют - кто собственник колодца? Реестра нет?
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