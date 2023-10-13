Общество
сегодня, 16:30
Недалеко от мэрии забил источник
Ничего сверхъестественного в нем нет — очередной порыв.
На улице Первомайской рядом с домом № 45 забил источник. Вода бьет ключом из канализационного колодца.
Энергетики сейчас ищут место порыва, а также выясняют, кто собственник колодца
Энергетики сейчас ищут место порыва, а также выясняют, кто собственник колодца
Комментарии (13)
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Вот куда наша
Лиза
Евдокия
коля
Сергей
Викторм
Не собственник
Фонтаныч
Гость.
Викторм