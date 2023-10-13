Происшествия

54 минуты назад

Липчан предупреждают о новом мошенничестве – записи на личный прием в Банк России

1 289
#мошенничество
1
Липчан предупреждают о новом мошенничестве – записи на личный прием в Банк России

Потерпевшие даже получают подтверждение записи с короткого номера 300.

Жителей Липецкой области предупреждают о новой схеме обмана, которую выявил Банк России. Как рассказали в пресс-службе отделения Банка России по Липецкой области, мошенники говорят человеку, что кто-то пытается похитить деньги с его счета. Чтобы спасти средства, надо их временно перевести их на «безопасный» счет в Центральном банке, а потом всю сумму человеку якобы возместят наличными в Центробанке.

Мошенники даже записывают человека на личный прием в Банк России от его имени. Потенциальной жертве приходит смс с подтверждением записи с номера 300 – короткого номера Банка России. Это позволяет преступникам войти в доверие и убедить собеседника сделать денежный перевод.

Липчанам напоминают: сотрудники Центрального банка не звонят людям и не отправляют им копии документов, не запрашивают персональные и банковские данные. «Специальных» и «безопасных счетов» не существует – жертва переводит деньги преступникам. Если незнакомец представляется по телефону сотрудником Банка России и заводит разговор о финансах, кладите трубку. Если вы сами не записывались на прием в Центробанк, но получили смс о записи – не реагируйте на такое сообщение.
1 289
#мошенничество
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липецкий

42 минуты назад
люди не берите трубку от не знакомых номеров,вот и весь фокус!
ответить
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
Бизнес

Еще в рубрике

В Липецке поезд переехал человека
#железная дорога
8
В Липецке поезд переехал человека

сегодня, 19:05

Происшествия
«Метался по улице с лопатой»: неадеквата задержали полицейские в Липецке
#задержание
8
«Метался по улице с лопатой»: неадеквата задержали полицейские в Липецке

сегодня, 18:58

Происшествия
Мать нашла труп 38-летнего сына в морге и не может его похоронить с 17 сентября
#труп
10
Мать нашла труп 38-летнего сына в морге и не может его похоронить с 17 сентября

сегодня, 17:35

Происшествия
«Гастролёры» из Рязани пытались украсть 19 ящиков яблок
#кража
14
«Гастролёры» из Рязани пытались украсть 19 ящиков яблок

сегодня, 13:25

Происшествия
На улице Правды погиб мужчина
#МЧС #пожар
5
На улице Правды погиб мужчина

сегодня, 12:46

Происшествия
Подробности трагедии в Стегаловке: 8-летний мальчик запутался в тарзанке
#несчастный случай #дети
11
Подробности трагедии в Стегаловке: 8-летний мальчик запутался в тарзанке

сегодня, 12:42

Происшествия