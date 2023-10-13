Липчан предупреждают о новом мошенничестве – записи на личный прием в Банк России

Потерпевшие даже получают подтверждение записи с короткого номера 300.

Жителей Липецкой области предупреждают о новой схеме обмана, которую выявил Банк России. Как рассказали в пресс-службе отделения Банка России по Липецкой области, мошенники говорят человеку, что кто-то пытается похитить деньги с его счета. Чтобы спасти средства, надо их временно перевести их на «безопасный» счет в Центральном банке, а потом всю сумму человеку якобы возместят наличными в Центробанке.



Мошенники даже записывают человека на личный прием в Банк России от его имени. Потенциальной жертве приходит смс с подтверждением записи с номера 300 – короткого номера Банка России. Это позволяет преступникам войти в доверие и убедить собеседника сделать денежный перевод.



Липчанам напоминают: сотрудники Центрального банка не звонят людям и не отправляют им копии документов, не запрашивают персональные и банковские данные. «Специальных» и «безопасных счетов» не существует – жертва переводит деньги преступникам. Если незнакомец представляется по телефону сотрудником Банка России и заводит разговор о финансах, кладите трубку. Если вы сами не записывались на прием в Центробанк, но получили смс о записи – не реагируйте на такое сообщение.