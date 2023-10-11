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Численность населения РФ ожидает сокращение к 2030 году

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#население #численность

По данным предварительной оценки Росстата, численность населения России ожидает сокращение к 2030 году.

Росстат предварительно оценил динамику численности населения России на горизонте до 2030 года, - передает РБК со ссылкой на материалы к заседанию президиума Госсовета по развитию рынка труда, прошедшему в Великом Новгороде в конце сентября.

"По состоянию на 1 января 2023 года численность постоянного населения Российской Федерации составила 146 447,4 тыс. человек. Согласно проекту среднего варианта демографического прогноза Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации без учета новых территорий будет сокращаться. К 2030 году по сравнению с 2023 годом это сокращение составит 3192,3 тыс. человек", — говорится в материалах.

Таким образом, к 2030 году число россиян без учета Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей может снизиться до 143,255 млн человек, что станет минимумом с 2012 года. На 1 января 2012 года население России составляло 143,06 млн человек. В 2014 году в состав страны вошел Крым с примерно 1,9 млн жителей.

Это сокращение населения представляет вызов для экономического развития страны, особенно с учетом растущего спроса на рабочую силу. По материалам, представленным на заседании Госсовета, необходимы меры для борьбы с этим вызовом.

В августе президент Владимир Путин РФ говорил, что Россия сейчас "в полной мере столкнулась с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий", и призвал "дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности поддержать".
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#население #численность

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