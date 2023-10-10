Происшествия

45 минут назад

Девочка-подросток забыла на скамейке телефон за 29 000 рублей — у него сразу нашёлся новый хозяин

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#кража
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Девочка-подросток забыла на скамейке телефон за 29 000 рублей — у него сразу нашёлся новый хозяин

40-летнему грязинцу, который нашёл чужой телефон и присвоил его себе, грозит до пяти лет лишения свободы.

В Грязях в полицию обратилась 52-летняя женщина, несовершеннолетняя дочь которой оставила на скамейке в беседке у дома по улице Воровского телефон за 29 000 рублей. Когда девочка вернулась за телефоном, его уже не было на месте.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают 40-летнего грязинца, который проходил мимо беседки, нашёл чужой телефон и присвоил его себе. Телефон изъят.

А в Долгоруковском районе в одной из деревень у 52-летнего предпринимателя со склада украли кондиционер и два металлических уголка- всего имущества на 9 900 рублей. В краже подозревают неработающего 27-летнего местного жителя.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.
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#кража
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Комментарии (1)

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мысли в слух

10 минут назад
Чё это за телефон такой за 29 тысяч рублей?! И откуда у девочки подростка такой телефон!?!
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