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40 минут назад

Рубль в начале осени стал самой недооцененной валютой среди стран G20

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#рубль #валюта #экономика

На второй строчке рейтинга расположилась индонезийская рупия.

Рубль в начале осени этого года стал самой недооцененной валютой среди стран "Большой двадцатки" — его курс должен составлять около 33 рублей за доллар, - следует из расчетов РИА Новости.

Ранее был опубликован рейтинг стран "двадцатки" по стоимости комбо-обеда из бургера, картофеля фри и стакана колы. Согласно данным, самый дешевый обед — в России, а самый дорогой — в Германии. На основе данных агентство рассчитало курс нацвалют, ориентируясь на покупательную способность по отношению к американскому доллару.

Так, согласно расчетам, курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) втрое ниже текущего курса и составляет 32,07 за один доллар.

Индонезийская рупия расположилась на втором месте: ее справедливый курс в 2,2 раза лучше официального — 6,9 тысячи рупий за доллар вместо 15,4 тысячи. Топ-3 замыкает ЮАР, где стоимость национальной валюты с учетом покупательной способности в 1,8 раза сильнее, чем "на табло" — 10,4 ранда за доллар.

Также серьезно недооценены индийская рупия и китайский юань (курс по ППС в 1,7 раза сильнее официального), турецкая лира (в 1,6 раза), корейская вона и японская иена (в 1,5 раза), а также бразильский реал и мексиканский песо (в 1,4 раза).

В то же время самой переоцененной валютой среди крупнейших экономик стал евро — его курс завышен на 16%. Почти не уступает и канадский доллар — он переоценен на 15% по отношению к доллару. Наименее переоцененной валютой (на 5%) стал аргентинский песо.
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#рубль #валюта #экономика

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