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32 минуты назад

В Сирии в результате атаки беспилотников на военную академию погибли и пострадали десятки людей

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#беспилотники #атака #Сирия

Десятки людей погибли и пострадали при ударе БПЛА по военной академии в Сирии.

Несколько десятков человек погибли и пострадали в результате атаки беспилотников на военную академию на западе Сирии, - передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление сирийской армии.

"Вооруженные террористические группировки, поддерживаемые иностранными организациями, атаковали с помощью дронов со взрывчаткой военную академию в Хомсе во время выпускной церемонии. В результате атаки погибли несколько гражданских лиц и военнослужащие", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "пострадали десятки человек", многие получили тяжелые ранения. Среди них - члены семей и студенты академии, участвовавшие в церемонии.

Точное число погибших и пострадавших в заявлении не указано.
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#беспилотники #атака #Сирия

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