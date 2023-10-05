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49 минут назад

В Латвии более 3,2 тыс. проживающих россиян уведомили о возможной высылке

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#Латвия #высылка

Более 3,2 тыс. проживающих в Латвии граждан России уведомили о возможной высылке из государства.

Более 3,2 тыс. проживающих в Латвии российских граждан уведомлены властями о возможной высылке из страны, - передает ТАСС со ссылкой на местный портал Rus.lsm.lv.

Управление по делам гражданства и миграции разослало письма об истечении срока действия вида на жительство россиянам, не подавшим документы на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза.

По данным портала, Управление по делам гражданства и миграции разослало 3 255 информационных писем об истечении срока действия вида на жительство россиянам, не подавшим документы на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза.

Еще одним аргументом для высылки является незнание государственного латышского языка, экзамен по которому должны были пройти эти лица.

Для проверки знания латышского языка всего зарегистрировалось 13 147 граждан России, но для сдачи экзамена прибыли 11,3 тысяч человек. С первого раза его сдали 39% претендентов. На пересдачу записалось более 6,5 тысяч человек.
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#Латвия #высылка

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