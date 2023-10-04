Происшествия

16 минут назад

35-летний водитель «Мерседеса» погиб в столкновении с большегрузом

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#ДТП
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35-летний водитель «Мерседеса» погиб в столкновении с большегрузом

Два пассажира легковушки были госпитализированы.

3 октября в 22:30 в Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись большегруз «Шанкси» под управлением 47-летнего мужчины и автомобиль «Мерседес» с 35-летним водителем за рулём.

Водитель «Мерседеса» погиб. Еще два пассажира этой машины были госпитализированы.

В Лебедянском районе вчера в 11:00 на трассе Липецк – Данков столкнулись «Киа» под управлением 47-летнего водителя и большегруз «Скания» с 46-летним мужчиной за рулем.

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В результате ДТП водитель и 35-летняя пассажирка «Киа» погибли на месте, а 12-летний пассажир легковушки был госпитализирован.
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#ДТП
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