Происшествия
16 минут назад
35-летний водитель «Мерседеса» погиб в столкновении с большегрузом
327
Два пассажира легковушки были госпитализированы.
3 октября в 22:30 в Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись большегруз «Шанкси» под управлением 47-летнего мужчины и автомобиль «Мерседес» с 35-летним водителем за рулём.
Водитель «Мерседеса» погиб. Еще два пассажира этой машины были госпитализированы.
В Лебедянском районе вчера в 11:00 на трассе Липецк – Данков столкнулись «Киа» под управлением 47-летнего водителя и большегруз «Скания» с 46-летним мужчиной за рулем.
В результате ДТП водитель и 35-летняя пассажирка «Киа» погибли на месте, а 12-летний пассажир легковушки был госпитализирован.
Водитель «Мерседеса» погиб. Еще два пассажира этой машины были госпитализированы.
В Лебедянском районе вчера в 11:00 на трассе Липецк – Данков столкнулись «Киа» под управлением 47-летнего водителя и большегруз «Скания» с 46-летним мужчиной за рулем.
В результате ДТП водитель и 35-летняя пассажирка «Киа» погибли на месте, а 12-летний пассажир легковушки был госпитализирован.
327