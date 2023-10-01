В России

сегодня, 11:05

Взрыв произошел около здания МВД Турции

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Возле здания МВД Турции на площади Кызылай в центре Анкары прогремел взрыв. По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, два террориста взорвали припаркованный возле здания МВД автомобиль. В результате взрыва один из них погиб, другой был нейтрализован, сообщает Коммерсант.

"В 09.30 (совпадает с мск) два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле перед въездными воротами Главного управления охраны МВД, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован"- сообщил глава МВД.
В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения.

По информации и CNN Turk, возле здания МВД были слышны звуки выстрелов. Полиция перекрыла квартал. Телеканал обращает внимание, что сегодня, 1 октября, после перерыва в 2,5 месяца свою работу возобновило Великое национальное собрание Турции (парламент). Начало заседания парламента запланировано на 14:00 по местному времени (совпадает с мск).



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