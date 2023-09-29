Общество

32 минуты назад

За пожарной безопасностью в Липецкой области следят более 1300 межведомственных патрульных групп

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#противопожарный режим
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За пожарной безопасностью в Липецкой области следят более 1300 межведомственных патрульных групп

На выходных пожарную безопасность в регионе будут контролировать межведомственные патрульные группы.

В Липецкой области с 28 сентября введён особый противопожарный режим, и на выходных пожарную безопасность в регионе будут контролировать межведомственные патрульные группы.

Со вчерашнего дня запрещено разведение костров, сжигание сухой травы, листвы и мусора, использование мангалов и иных приспособлений с открытым огнем. Так что запланированные на выходные шашлыки лучше перенести. Ведь нарушители противопожарного режима будут нести дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность. А штрафы за нарушения требований пожарной безопасности в период противопожарного режима увеличиваются вдвое: по данным УГПСС Липецкой области, нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или штраф для граждан – до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – до 60 тысяч рублей, на юрлиц – до 800 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, за пожарной безопасностью в регионе следят более 1300 межведомственных патрульных групп, в которые входят сотрудники МЧС России, Росгвардии, полиции, противопожарной службы субъекта, Управления лесного хозяйства Липецкой области и Управления по делам ГО и ЧС. Всего в этой работе задействовано более 4000 человек и 830 единиц техники.

Веденный в связи с обострением пожарной обстановки противопожарный режим продлится по 26 октября.
74
#противопожарный режим
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