Происшествия
сегодня, 15:42
23-летний липчанин покончил с собой на Набережной
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Липчанина искали с 26 сентября.
В кустах в районе Набережной нашли тело 23-летнего жителя Липецка. По предварительным данным, молодой мужчина покончил с собой.
С 26 сентября он находился в розыске, как пропавший без вести.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, по факту обнаружения тела мужчины проводится доследственная проверка.
Фото - vk.com/liza_alert_lipetsk
С 26 сентября он находился в розыске, как пропавший без вести.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, по факту обнаружения тела мужчины проводится доследственная проверка.
Фото - vk.com/liza_alert_lipetsk
8 6658
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