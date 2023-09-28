Происшествия

сегодня, 15:42

23-летний липчанин покончил с собой на Набережной

8 6658
#пропавшие без вести
8
23-летний липчанин покончил с собой на Набережной

Липчанина искали с 26 сентября.

В кустах в районе Набережной нашли тело 23-летнего жителя Липецка. По предварительным данным, молодой мужчина покончил с собой.

С 26 сентября он находился в розыске, как пропавший без вести.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, по факту обнаружения тела мужчины проводится доследственная проверка.

Фото - vk.com/liza_alert_lipetsk
8 6658
#пропавшие без вести
8

Комментарии (8)

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Гость

сегодня, 21:50
Всего 23 года.....как жаль родителей, ну что ему не жилось?работал бы,в кафе ходил, девчонок любил....что ещё делать в таком возрасте?
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Светлая

сегодня, 20:32
Коля, А вы что хотите,чтобы в новостях были такие: птички поют,дождик как-кап? Новости есть новости,и если нашли мёртвого человека.,то зачем скрывать? Может кто, прочитав это,задумается, а стоит ли так поступать,ведь жизнь продолжается,даже если порой приносит неприятности и горе.
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Коля

сегодня, 18:41
Г-48 как всегда собирает самые негативные новости со всей области: там убили, там зарезали, там утонул. Всё понятно почему - наши люди по преимуществу не имеют информационного иммунитета и открывают такие новости первыми и в большом количестве. Только новостная лента превращается в криминальную сводку
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Светлана

сегодня, 18:37
Не факт, что покончил с собой.
ответить

Лена,

сегодня, 18:34
Ты вообще в теме?Какое Царствие небесное самоубийце???
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Пацан

сегодня, 18:32
Эх, Суренчик, царствие тебе небесное.
ответить

Лена

сегодня, 17:56
Молодой парень! что же заставило?Царство небесного!
ответить

Андрей

сегодня, 17:39
Ужасно...
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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