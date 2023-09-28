23-летний липчанин покончил с собой на Набережной

Липчанина искали с 26 сентября.

В кустах в районе Набережной нашли тело 23-летнего жителя Липецка. По предварительным данным, молодой мужчина покончил с собой.С 26 сентября он находился в розыске, как пропавший без вести.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, по факту обнаружения тела мужчины проводится доследственная проверка.