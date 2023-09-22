В России

38 минут назад

Ракетный удар нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе

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#ракетный удар #атака

На место происшествия уже выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе, — написал губернатор Михаил Развозжаев в своем telegram-канале.

"Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов - не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Губернатор также попросил сохранять спокойствие, и не выкладывать фото и видео.

Также он предупредил о возможности еще одной атаки, и попросил не выезжать в центр города и не выходить из зданий.

Всем, кто находится рядом со штабом флота при звуках сирены Развозжаев советовал проследовать в укрытия.

Уточняется, что на месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств.
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#ракетный удар #атака

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