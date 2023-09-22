В России
38 минут назад
Ракетный удар нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе
На место происшествия уже выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.
Ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе, — написал губернатор Михаил Развозжаев в своем telegram-канале.
"Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов - не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Губернатор также попросил сохранять спокойствие, и не выкладывать фото и видео.
Также он предупредил о возможности еще одной атаки, и попросил не выезжать в центр города и не выходить из зданий.
Всем, кто находится рядом со штабом флота при звуках сирены Развозжаев советовал проследовать в укрытия.
Уточняется, что на месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств.
"Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов - не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Губернатор также попросил сохранять спокойствие, и не выкладывать фото и видео.
Также он предупредил о возможности еще одной атаки, и попросил не выезжать в центр города и не выходить из зданий.
Всем, кто находится рядом со штабом флота при звуках сирены Развозжаев советовал проследовать в укрытия.
Уточняется, что на месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств.