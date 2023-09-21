Пытавшемуся утихомирить пьяных дебоширов в автобусе мужчине сломали челюсть, нос и выбили два зуба

31-летний и 28-летний мужчины обвиняются пьяном дебоше в липецком автобусе и на остановке, а также в избиении двоих пассажиров.

В Липецке переданы в суд уголовные дела в отношении 31-летнего и 28-летного мужчин из Добринского района, которые вечером 1 октября прошлого года устроили пьяный дебош в салоне автобуса маршрута №8, припаркованного на остановке общественного транспорта «Улица Меркулова» в Липецке, а также на улице у остановки.



По версии следствия, пьяные мужчины приставали к девушке в автобусе, а также ругались матом. Один из пассажиров сделал им замечание, после чего 28-летний добринец попытался его ударить. За сделавшего замечание мужчину вступился ещё один пассажир: тогда приятели из Добринского района начали толкать этих двоих мужчин, в результате чего они все вчетвером переместились из автобуса на остановку общественного транспорта, где 28-летний мужчина прилюдно высказал угрозу применения насилия в отношении одного из потерпевших, сообщив, что разобьет последнему лицо, и выражаясь при этом грубой нецензурной бранью.



После этого 28-летний и 31-летний мужчина в присутствии очевидцев начали избивать вступившихся за девушку мужчин кулаками и ногами.



31-летний мужчина нанёс одному из потерпевших один удар ногой в нос, один удар кулаком в скулу, а его 28-летний товарищ — не менее трех ударов кулаком в лоб. Этому мужчине позже диагностировали ушибы мягких тканей, кровоподтеки теменных областей, лба, носа, скуло-орбитальных областей, губ. Такие телесные повреждения судмедэксперты расценили как не причинившие вред здоровью человека.



А вот другому пытавшемуся утихомирить дебоширов мужчине был причинён вред здоровью средней тяжести. Этому потерпевшему 31-летний мужчина нанёс один удар кулаком по щеке, не менее двух ударов кулаком в лоб, а также один удар кулаком в челюсть. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и гематомы, сотрясение головного мозга, оскольчатый перелом нижней челюсти справа со смещением отломков. Потерпевшему в драке также выбили два зуба. Ему же 28-летний мужчина нанёс удар ногой в переносицу — мужчина получил перелома костей носа (эта травма была расценена как легкий вред здоровью).



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия 31-летнего мужчины квалифицированы следствием сразу по трём статьям уголовного кодекса: по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия и с применением насилия к гражданам, на транспорте общего пользования, группой лиц, по статье 116 УК РФ — побои, причинившие физическую боль, но не повлекшие серьёзных последствий, совершенные из хулиганских побуждений и по пункту «д» части 2 статьи 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений.



Его 28-летней товарищ также обвиняется по трём статьям уголовного кодекса, на одна из них другая: мужчине вменяют совершение преступлений по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, по статье 116 УК РФ — побои и по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

