В мире

25 минут назад

Минобороны сообщает о договорённости о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе

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#Нагорный Карабах #боевые действия

В Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.

При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 (12:00 по мск) 20 сентября 2023 года, - сообщает Минобороны России.

Уточняется, что реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом, - говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.

Сообщается, что стороны договорились о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих ВС Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полном разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха.

Накануне Азербайджан объявил о начале "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенная республика не получила признания со стороны государств—членов ООН.
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#Нагорный Карабах #боевые действия

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