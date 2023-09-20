25 минут назад
Минобороны сообщает о договорённости о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе
В Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.
Уточняется, что реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом, - говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.
Сообщается, что стороны договорились о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих ВС Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полном разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха.
Накануне Азербайджан объявил о начале "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе.
Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенная республика не получила признания со стороны государств—членов ООН.