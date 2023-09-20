Происшествия

сегодня, 09:50

Дело насильника с юго-запада направлено в суд

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#изнасилование
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Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершил расследование уголовного дела 34-летнего мужчины, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, грабеже и покушении на изнасилование.

Обвиняемый — уроженец Воловского района судимый за сексуальное насилие, разбой и грабеж. Из колонии он освободился в сентябре прошлого года и жил в Липецке. По данным следствия, 10 марта на улице Свиридова он зашел за 19-летней липчанкой в подъезд жилого дома, напал на нее, а затем совершил действия сексуального характера. Из сумочки девушки насильник вытащил кошелек и сбежал.

Еще одно преступление, как считает следствие, рецидивист совершил вечером 12 апреля на лестничной площадке жилого дома по улице Меркулова. Он сбил с ног 27-летнюю женщину и попытался её изнасиловать. Липчанка оказала сопротивление и привлекла криком внимание соседей. Насильник убежал

О нападениях женщины сообщили в правоохранительные органы. Оперативники уголовного розыска УМВД России по Липецкой области задержали подозревамого в преступлениях. Женщины его опознали. 

«По ходатайству следователя регионального СКР судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступлений он не признал, выдвинув свою версию произошедшего. Его доводы проверены в ходе следствия и опровергнуты собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты очных ставок и судебных экспертиз. Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — сообщает пресс-служба областного управления СК.

Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.


656
#изнасилование
1

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