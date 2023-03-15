Происшествия

сегодня, 12:07

По «Европейскому» расходятся слухи о маньяке, полиция случаи изнасилований не подтверждает

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#сексуальное насилие #«Европейский»
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По «Европейскому» расходятся слухи о маньяке, полиция случаи изнасилований не подтверждает

Сотрудники полиции изучают показания трех женщин, которые сообщили о неадекватном поведении мужчины.

«Уважаемые родители, на этой неделе, в районе 10-го-14-го домов произошло нападение на трех женщин. Самой молодой приблизительно 23 года. Одна из пострадавших подруга моей знакомой. Это произошло в 15.00. Будьте бдительны. 

В чате 10 дома вчера писали, что изнасиловал двух девушек. Он домогался...подругу моей знакомой избил. В полицию поступило 3 заявление. Вчера днем полиция каталась возле домов. 

Одной жертве повезло, что мужчина не знал про сквозную дверь, и она убежала, а так мужчина заходил с девушками до 40 лет».

Такое сообщение появилось 14 марта в паблике липецкого района «Европейский». Как оказалось, полицейские действительно проверяют заявления трех женщин о неадекватном мужчине.

—  В отдел полиции №7 обратились три жительницы района «Европейский» с заявлениями о неадекватном поведении мужчины. Характер его действий будет устанавливаться во время проверки заявлений, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

По данным GOROD48, одна из женщин сообщила полицейским о мужчине, который долго ее преследовал на улице. Две других женщины рассказали, о том, что некий мужчина хватал их за одежду. Одна из них, пытаясь вырваться, упала. Заявлений об изнасиловании в полицию не поступало.

Пока не понятно идет ли речь об одном и том же человеке. Сейчас полицейские изучают записи камер наблюдения, а написавшие заявления женщины помогают в составлении фотороботов.

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#сексуальное насилие #«Европейский»
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Комментарии (3)

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Безмасочник

сегодня, 12:50
Схватиться за одежду - это уже насилие.
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Девушек до 40 лет????

сегодня, 12:48
Такие бывают?
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Жан Де-Люкс

сегодня, 12:43
Европейские увешан веб камерами как на домах так и на домофонах.
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