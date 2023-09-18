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37 минут назад
На территории Кемеровской области было зафиксировано техногенное землетрясение
По данным Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН, 18 сентября, в 16:32 на территории Красулинского сельского поселения, Новокузнецкий район, произошло землетрясение. Его магнитуда составила 2,9. Об этом сообщает VSE42.Ru.
Согласно сводке, сейсмособытие было техногенным – в его типе значится «quarry blast».
Согласно сводке, сейсмособытие было техногенным – в его типе значится «quarry blast».