В регионе резко выросло число больных ОРВИ, пневмониями и ковидом

Только вчера в областную клиническую инфекционную больницу были госпитализированы 19 человек.

Сентябрь традиционно сопровождается ростом простудных заболеваний за счет так называемого смешивания коллективов детских садов, школ, средних и высших учебных заведений. Дети и молодежь приносят инфекции домой, из-за этого начинает болеть взрослое население. О том же свидетельствуют и данные регионального управления Роспотребнадзора: на прошлой неделе, например, в Липецкой области выявлено 22 больных коронавирусом. А количество больных ОРВИ и пневмониями идет уже на десятки тысячи. И ситуация усугубляется: если на последней неделе августа в инфекционной больнице на лечении находились 35 больных ОРВИ и пневмониями, то сегодня — уже 50. Причем только в воскресенье, по словам главврача клиники Андрея Филатова, госпитализированы сразу 18 человек с пневмониями и один — с ковидом.



— Тяжелых больных у нас четверо. Все они находятся в реанимации, — сказал Андрей Филатов.



Пока Роспотребнадзор выявляет в регионе традиционный штамм коронавируса, «Омикрон». Но на подходе и два других. Так, в Москве уже выявлены несколько случаев штамма «Эрис», который лютует в Северной Америке и Европе, где ВОЗ зарегистрировала рост заболеваемости на 38% всего за одну неделю. Гуляет по Европе и впервые выявленный в Дании штамм «Пирола».



— Пока мы не видим в регионе тяжелых случаев течения ковида. Обнадеживает, что 74% случаев заболевания лечится амбулаторно. Сейчас, например, заболевшие почти не теряют обоняния, как это было два-три года назад. Однако вирус по-прежнему опасен для тех, кто имеет хронические тяжелые болезни, особенно сердечно-сосудистые заболевания. Основным методом профилактики коронавируса по-прежнему является вакцинация. Из-за того что новая коронавирусная инфекция перешла в статус сезонных, мы призываем липчан делать прививку раз в год, а не дважды, как это было ранее, в пандемию. Особенно это необходимо для групп риска — людей с избыточным весом, с сахарным диабетом, с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, — сказал Андрей Филатов.