Здоровье

сегодня, 16:15

В регионе резко выросло число больных ОРВИ, пневмониями и ковидом

6 778
#коронавирус
3
В регионе резко выросло число больных ОРВИ, пневмониями и ковидом

Только вчера в областную клиническую инфекционную больницу были госпитализированы 19 человек.

Сентябрь традиционно сопровождается ростом простудных заболеваний за счет так называемого смешивания коллективов детских садов, школ, средних и высших учебных заведений. Дети и молодежь приносят инфекции домой, из-за этого начинает болеть взрослое население. О том же свидетельствуют и данные регионального управления Роспотребнадзора: на прошлой неделе, например, в Липецкой области выявлено 22 больных коронавирусом. А количество больных ОРВИ и пневмониями идет уже на десятки тысячи. И ситуация усугубляется: если на последней неделе августа в инфекционной больнице на лечении находились 35 больных ОРВИ и пневмониями, то сегодня — уже 50. Причем только в воскресенье, по словам главврача клиники Андрея Филатова, госпитализированы сразу 18 человек с пневмониями и один — с ковидом.

— Тяжелых больных у нас четверо. Все они находятся в реанимации, — сказал Андрей Филатов.

Пока Роспотребнадзор выявляет в регионе традиционный штамм коронавируса, «Омикрон». Но на подходе и два других. Так, в Москве уже выявлены несколько случаев штамма «Эрис», который лютует в Северной Америке и Европе, где ВОЗ зарегистрировала рост заболеваемости на 38% всего за одну неделю. Гуляет по Европе и впервые выявленный в Дании штамм «Пирола».

— Пока мы не видим в регионе тяжелых случаев течения ковида. Обнадеживает, что 74% случаев заболевания лечится амбулаторно. Сейчас, например, заболевшие почти не теряют обоняния, как это было два-три года назад. Однако вирус по-прежнему опасен для тех, кто имеет хронические тяжелые болезни, особенно сердечно-сосудистые заболевания. Основным методом профилактики коронавируса по-прежнему является вакцинация. Из-за того что новая коронавирусная инфекция перешла в статус сезонных, мы призываем липчан делать прививку раз в год, а не дважды, как это было ранее, в пандемию. Особенно это необходимо для групп риска — людей с избыточным весом, с сахарным диабетом, с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, — сказал Андрей Филатов.
6 778
#коронавирус
3

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Внушаемый

5 минут назад
Белая, Это хорошо если 37,3 ,а если 36,0 ! Пока температура не поднимется-не выздоровишь !
ответить

Белая

27 минут назад
Говорят, если при гриппе или ОРВИ температура резко достигает 38 и выше, это лимфоузлы активно борется с поступающим инфекций и иммунитет работает хорошо. Если же температура топчется на 37,1-37,3, это означает, что иммунная система распознала вирус, но работает очень медленно.
ответить

Опять

44 минуты назад
начали разгонять фуфловирусную истерию.
ответить

Котэ

56 минут назад
Началась новая волна уже традиционного осеннего коронабесия.
ответить

Animal Planet

58 минут назад
Закрывайте свой ,,,,,,,, рот,когда кашляете на улице.Бесите.
ответить

Марина Журавлёва

сегодня, 16:39
С мужем болеем ангиной!!! сначала он заболел через пару дней и я буквально с недельку проговорили, как долго мы не болели год точно. И вот как сглазили сами себя.
ответить
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
Бизнес

Еще в рубрике

В Липецкой области за неделю зарегистрировано 5573 случая ОРВИ: заболеваемость выросла на 38,3%
#ОРВИ #грипп #коронавирус
В Липецкой области за неделю зарегистрировано 5573 случая ОРВИ: заболеваемость выросла на 38,3%

13 минут назад

Здоровье
В Липецкой области зарегистрировано 12 случаев энтеровирусных менингитов
#менингит #энтеровирус #инфекция
1
В Липецкой области зарегистрировано 12 случаев энтеровирусных менингитов

сегодня, 14:33

Здоровье
При приготовлении грибов липчанин ошпарил причинное место
#ожог #грибы
20
При приготовлении грибов липчанин ошпарил причинное место

сегодня, 10:08

Здоровье
72-летний липчанин облился горячей смолой
#ожог
5
72-летний липчанин облился горячей смолой

15.09.2023 10:52

Здоровье
30-летняя женщина отравилась рядовками
#грибы #отравление
10
30-летняя женщина отравилась рядовками

15.09.2023 10:22

Здоровье
Заболеваемость энтеровирусной инфекцией выросла в 8 раз
#энтеровирус #инфекция
2
Заболеваемость энтеровирусной инфекцией выросла в 8 раз

14.09.2023 11:24

Здоровье