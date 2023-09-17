Общество

сегодня, 15:54

На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

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#Отключения воды #отключения света
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На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной ограничения подачи холодной воды 18 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях – «РВК-Липецк» будет проводить их в четырех районах города, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 14, 14/2, 16, 16а, 20а, 20/2, 20/3 по улице Космонавтов, № 73/3 по улице Гагарина, № 7/3 по улице Терешковой. Машина с водой для питья подъедет к дому № 14/2 по улице Космонавтов.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду жителям частного сектора улиц Винницкой, Харьковской – цистерна с водой будет находиться на улице Винницкой.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 29, 29а, 31, 31а, 31б, 31в по улице Папина. Воду можно будет набрать возле дома № 29а.

С 10:00 до 20:00 с ограничениями холодной воды столкнутся жители Левого берега – домов №№ 1, 1а, 1б, ст. 2б, 3, 5, 28, 36 по улице Левобережной, № 1 по улице С. Разина, №№ 1а, 5, 6, 6а по проспекту Мира, а также частного сектора улицы Левобережной. Воду подвезут к дому № 1 по улице Левобережной.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

18 сентября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 27-47 по улице Чапаева, № 109к. по улице Ковалева, № 154б по улице Салтыкова-Щедрина, № 1а по улице Гражданской. Также обесточат улицы 20-го Партсъезда, Дарвина, Дитмитрова, Красную, К. Маркса, Маяковского, Студеновскую, Энергетическую.

372
#Отключения воды #отключения света
1

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