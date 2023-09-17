Процентная ставка по кредиту: снизить – возможно?

С различными кредитами хотя бы раз сталкивалась практически каждая семья – ипотека, автокредит, потребительский кредит на покупку дорогой техники или ремонт. Можно ли уменьшить процентную ставку по кредиту? – такая мысль наверняка посещала заемщика во время очередной оплаты.

Многие думают, что банк никогда не согласится снизить выплаты, если договор уже заключен. Однако процент по кредиту можно уменьшить. GOROD48 разбирался, когда процентную ставку можно снизить.

Способы уменьшить ежемесячный платеж по кредиту существует. Банки могут предложить кредитные программы, которые предполагают снижение ставки при выполнении определенных условий. Чаще такие программы предлагают новым клиентам при переходе из другого банка. Однако выгодно перекредитоваться можно даже внутри своего банка. Другое дело, что не каждый заявитель соответствует тем условиям, на которых банк готов пойти навстречу – каждый случай финансовое учреждение рассматривает в индивидуальном порядке.

Между тем, по данным отделения Банка России по Липецкой области, с января по июнь 2023 года от жителей Липецкой области в банки поступило 5678 заявлений о реструктуризации ранее выданных кредитов. Банки смягчили условия по 2063 кредитам липчан. Общая сумма задолженности по измененным договорам составила около 803 миллионов рублей. 1936 кредитов банки реструктуризировали по собственным программам, остальные — в рамках закона о кредитных каникулах, включая ипотечные.

Как снизить ставку по кредиту

Банк может включать в свои программы снижение ставки по кредиту для клиентов при определенных условиях. Однако делать это по собственной инициативе – даже если такая возможность предполагается – кредитная организация не обязана: такое действие носит заявительный характер и требует активного участия заемщика. Да и к самому заемщику могут предъявить ряд требований. Например, у клиента нет просрочек по кредиту – ни краткосрочных, ни долгосрочных. Обязательная минимальная часть кредита уже погашена. Выплаты по кредиту клиент проводил не меньше, например, года. Стоит помнить о диапазоне ставок. Если вы оформили кредит по минимальной ставке (например, 8%), и этот минимум для банковских программ не изменился – вам не переоформят займ по еще более низкой ставке.

Основные способы снижения процентной ставки

Основные способы для заемщика снизить процент по кредиту – это реструктуризация и рефинансирование. Ими можно воспользоваться в определенных обстоятельствах.

Реструктуризация – это дополнительная услуга банка для клиентов, у которых возникли финансовые трудности. Она предполагает пересмотр обязательств по действующему кредиту. Реструктурировать долг можно только в том банке, в котором вы оформили кредит. Для оформления этой процедуры нужны веские основания – потеря работы, снижение дохода, задержки зарплаты, полная или частичная потеря работоспособности из-за болезни или травмы. В таких случаях у каждого банка есть свои условия, которые помогают клиенту снизить кредитную нагрузку. Например, банк может увеличить срок кредитования, но уменьшить ежемесячный платеж. Или заемщика переводят на другой тариф с более низкой процентной ставкой. Предоставляют кредитные каникулы. Даже возможно полное прекращение начислений процентов, и заемщику останется выплатить только остаток основного долга. Каждую ситуацию банк рассматривает отдельно, об условиях реструктуризации именно в вашем случае можно узнать лишь напрямую у банковских работников Реструктуризация может ухудшить кредитную историю.

Рефинансирование – это, по сути, выдача нового кредита для погашения уже имеющегося. Не имеет значения, где вы планируете рефинансировать кредит: в «родном» или чужом банке. В случае этой операции банк закрывает текущий кредитный договор и открывает новый заем для погашения долга. «Плюс» процедуры – кредитная история не портится. Рефинансирование позволяет перекрыть одновременно до пяти различных кредитов – вместо нескольких займов в разных организациях можно взять один. Срок кредитования банк и клиент выбирают совместно.

В процедуре есть свои нюансы. Например, если прошло больше трети срока кредитного договора с вашим банком, смысла в рефинансировании может и не быть. Выбирая рефинансирование, вы начинаете платить кредит на новых условиях, что называется, «с чистого листа». В самом начале нового займа при аннуитетных платежах (сумма, которую платите, одинаковая каждый месяц) в первой половине срока кредита вы снова платите больше процентов, чем погашаете тело долга. Имеет смысл подсчитать на кредитном калькуляторе, какой будет переплата в итоге при прежних условиях и в случае рефинансирования. Также, если ставка имеющегося у вас кредита, который вы хотите рефинансировать, не сильно отличается от ставки нового займа – например, на 1-2 процента, - то всю экономию «сьедят» необходимые дополнительные платежи: такие, как страховка, переоценка, оплата других сопутствующих услуг. Но даже если разница в старом кредите и займе после рефинансирования окажется 4-5% и даже больше, но всегда эта процедура позволит снизить переплату, если половина (и даже больше) долга уже выплачена. После рефинансирования не все банки позволяют досрочно погашать долг без комиссии – еще одна возможная статья расходов