Погода в Липецке

24 минуты назад

В Липецкой области без осадков и до +23 градусов

58
#потепление
В Липецкой области без осадков и до +23 градусов

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается, ночью и утром местами туман. Среднесуточные температуры воздуха остаются в пределах нормы: 12 - 14 градусов тепла.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Ночью на улице — от +4 до +9 градусов, днем температура воздуха составит от +18 до +23 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью  — от +5 до +7 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.

День 15 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 0 градусов.

58
#потепление

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
Бизнес

Еще в рубрике

В Липецкой области снова сухо и снова до +22
#потепление
5
В Липецкой области снова сухо и снова до +22

вчера, 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области до +22, дождя не ожидается
#потепление
3
В Липецкой области до +22, дождя не ожидается

13.09.2023 17:19

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +20
В Липецкой области сухо и до +20

12.09.2023 17:00

Погода в Липецке
Антициклон защищает Липецкую область от дождя
3
Антициклон защищает Липецкую область от дождя

11.09.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо, туманно и до +22
#погода #потепление
6
В Липецкой области сухо, туманно и до +22

10.09.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкую область вернется осеннее тепло
#Погода в Липецке
3
В Липецкую область вернется осеннее тепло

09.09.2023 15:29

Погода в Липецке