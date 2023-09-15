24 минуты назад
В Липецкой области без осадков и до +23 градусов
В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается, ночью и утром местами туман. Среднесуточные температуры воздуха остаются в пределах нормы: 12 - 14 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью — от +5 до +7 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.
День 15 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 0 градусов.