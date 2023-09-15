В Липецкой области без осадков и до +23 градусов

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается, ночью и утром местами туман. Среднесуточные температуры воздуха остаются в пределах нормы: 12 - 14 градусов тепла.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Ночью на улице — от +4 до +9 градусов, днем температура воздуха составит от +18 до +23 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью — от +5 до +7 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.



День 15 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 0 градусов.



