сегодня, 14:40
В Перу возбудили уголовное дело из-за вывоза в Мексику «мумий инопланетян»
Министр культуры Перу Лесли Уртеага высказалась по поводу демонстрации двух останков гуманоидов на Конгрессе депутатов в Мексике.
"Существует уголовное обвинение со стороны министерства культуры в отношении некоторых людей, которые имели дело с этими господами", - отметила глава министерства. По ее словам, обвинение было выдвинуто по факту "незаконного изъятия артефактов доиспанского периода". "Они [мумии] представляют собой фрагменты костных останков доиспанской эпохи", - заявила Уртеага, опровергнув утверждения мексиканского уфолога Хайме Мауссана о внеземном и нечеловеческом происхождении мумий.
Глава Минкульта рассказала, что узнала о выступлении журналиста и уфолога Хайме Мауссан в мексиканском парламенте из социальных сетей. Она отметила, что показанные им "мумии инопланетян" известны с 2016 года и ни одна научная организация Перу не подтвердила, что они имеют внеземное происхождение, - передает ТАСС.
"В данный момент министерство возбуждает уголовное дело против некоторых людей, имевших отношение ко всему этому. Я собираюсь запросить информацию, чтобы точно установить детали произошедшего", — заявила министр.