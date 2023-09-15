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В Перу возбудили уголовное дело из-за вывоза в Мексику «мумий инопланетян»

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#мумии инопланетян #Перу #Мексика

Министр культуры Перу Лесли Уртеага высказалась по поводу демонстрации двух останков гуманоидов на Конгрессе депутатов в Мексике.

Министерство культуры Перу выдвинуло обвинения в отношении граждан, сотрудничавших с уфологами, которые вывезли из страны предполагаемые "мумии инопланетян" и затем представили их в парламенте Мексики, - заявила глава ведомства Лесли Уртеага.

"Существует уголовное обвинение со стороны министерства культуры в отношении некоторых людей, которые имели дело с этими господами", - отметила глава министерства. По ее словам, обвинение было выдвинуто по факту "незаконного изъятия артефактов доиспанского периода". "Они [мумии] представляют собой фрагменты костных останков доиспанской эпохи", - заявила Уртеага, опровергнув утверждения мексиканского уфолога Хайме Мауссана о внеземном и нечеловеческом происхождении мумий.

Глава Минкульта рассказала, что узнала о выступлении журналиста и уфолога Хайме Мауссан в мексиканском парламенте из социальных сетей. Она отметила, что показанные им "мумии инопланетян" известны с 2016 года и ни одна научная организация Перу не подтвердила, что они имеют внеземное происхождение, - передает ТАСС.

"В данный момент министерство возбуждает уголовное дело против некоторых людей, имевших отношение ко всему этому. Я собираюсь запросить информацию, чтобы точно установить детали произошедшего", — заявила министр.
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#мумии инопланетян #Перу #Мексика

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