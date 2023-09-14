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В 6-11 классах начались профориентационные занятия

3 247
#школа #образование
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В 6-11 классах начались профориентационные занятия

Помимо «Разговора о важном» в понедельник, по четвергам у школьников теперь будут занятия «Россия – мои горизонты».

Во всех школах Липецкой области, как и по всей стране, начались еженедельные занятия из нового профориентационного курса «Россия – мои горизонты» в рамках федерального проекта «Билет в будущее».

Если по понедельникам занятия в школах начинаются с «Разговора о важном», то по четвергам учебный день теперь всегда будет включать внеурочные занятия «Россия – мои горизонты».

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, каждое занятие нового курса адаптировано под разные возрастные группы. Школа самостоятельно выбирает один из уровней реализации профминимума: базовый, основной или продвинутый.

Фото - t.me/minobr48
3 247
#школа #образование
3

Комментарии (3)

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Алькаш

32 минуты назад
Чего ориентировать?Менты,чиновники и зэки!
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Гёте

42 минуты назад
И проводить уроки будут крупные специалисты... Географы, поди
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Фауст

сегодня, 17:18
Здравый смысл...не подведи!..
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