Общество
сегодня, 17:02
В 6-11 классах начались профориентационные занятия
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Помимо «Разговора о важном» в понедельник, по четвергам у школьников теперь будут занятия «Россия – мои горизонты».
Во всех школах Липецкой области, как и по всей стране, начались еженедельные занятия из нового профориентационного курса «Россия – мои горизонты» в рамках федерального проекта «Билет в будущее».
Если по понедельникам занятия в школах начинаются с «Разговора о важном», то по четвергам учебный день теперь всегда будет включать внеурочные занятия «Россия – мои горизонты».
Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, каждое занятие нового курса адаптировано под разные возрастные группы. Школа самостоятельно выбирает один из уровней реализации профминимума: базовый, основной или продвинутый.
Фото - t.me/minobr48
Если по понедельникам занятия в школах начинаются с «Разговора о важном», то по четвергам учебный день теперь всегда будет включать внеурочные занятия «Россия – мои горизонты».
Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, каждое занятие нового курса адаптировано под разные возрастные группы. Школа самостоятельно выбирает один из уровней реализации профминимума: базовый, основной или продвинутый.
Фото - t.me/minobr48
3 247
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